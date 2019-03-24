Флагман OnePlus 7 показали со всех сторон на новом дизайнерском видео
В Сети дизайнеры представили концепт нового ожидаемого флагмана OnePlus 7. Проанализировав все утечки от инсайдеров, эксперты решили показать, как гаджет будет выглядеть со всех сторон.
OnePlus готовится выпустить свой следующий флагманский телефон в ближайшие месяцы. Преемник OnePlus 6T , который будет полностью отделен от более дорогого смартфона с поддержкой 5G, запланированный к выходу летом, призван радикально отличаться от всех разработок OnePlus.
Популярный канал YouTube Concept Creator опубликовал новое видео, основанное на последних утечках информации о новом телефоне. По мнению блогеров, гаджет выглядит потрясающе. Слайд-ролик демонстрирует полностью безрамочный дизайн. На лицевой панели телефона преобладает 6,41-дюймовый OLED-дисплей от края до края. Как и его предшественник, OnePlus 7 будет иметь оптический сканер отпечатков пальцев, тем не менее, в отличие от OnePlus 6T, новая модель выглядит по-другому. Это позволяет OLED-дисплею работать на самом краю смартфона - в отличие от выреза для фронтальных камер, используемых в альтернативных полноэкранных решениях, которые можно встретить на аналогах Honor View 20 и Samsung Galaxy S10 и выдвижной, используемой на Xiaomi Mi Mix 3 .
Что касается фронтальной камеры, компания, похоже, намерена разместить объектив во всплывающем лотке, который поднимается в верхнем левом углу экрана. Согласно видео Concept Creator , селфи-камера станет 16-мегапиксельным шутером. Как и следовало ожидать, OnePlus 7 будет иметь флагманские спецификации: система на чипе Qualcomm Snapdragon 855 в сочетании с оперативной памятью от 8 до 12 ГБ, а также батареей емкостью 4000 мАч. Для сравнения, OnePlus 6T имеет 3700 мАч.
Наконец, концептуальное видео также показывает заднюю тройную камеру. OnePlus уже использует систему с двумя камерами для добавления искусственного размытия в стиле боке позади объекта портретных изображений. Неясно, что принесет третья камера, но некоторые предположили, что это будет механизм 10-кратного оптического зума, впервые представленный Oppo на выставке Mobile World Congress в прошлом месяце.
OnePlus готовится выпустить свой следующий флагманский телефон в ближайшие месяцы. Преемник OnePlus 6T , который будет полностью отделен от более дорогого смартфона с поддержкой 5G, запланированный к выходу летом, призван радикально отличаться от всех разработок OnePlus.
Популярный канал YouTube Concept Creator опубликовал новое видео, основанное на последних утечках информации о новом телефоне. По мнению блогеров, гаджет выглядит потрясающе. Слайд-ролик демонстрирует полностью безрамочный дизайн. На лицевой панели телефона преобладает 6,41-дюймовый OLED-дисплей от края до края. Как и его предшественник, OnePlus 7 будет иметь оптический сканер отпечатков пальцев, тем не менее, в отличие от OnePlus 6T, новая модель выглядит по-другому. Это позволяет OLED-дисплею работать на самом краю смартфона - в отличие от выреза для фронтальных камер, используемых в альтернативных полноэкранных решениях, которые можно встретить на аналогах Honor View 20 и Samsung Galaxy S10 и выдвижной, используемой на Xiaomi Mi Mix 3 .
Что касается фронтальной камеры, компания, похоже, намерена разместить объектив во всплывающем лотке, который поднимается в верхнем левом углу экрана. Согласно видео Concept Creator , селфи-камера станет 16-мегапиксельным шутером. Как и следовало ожидать, OnePlus 7 будет иметь флагманские спецификации: система на чипе Qualcomm Snapdragon 855 в сочетании с оперативной памятью от 8 до 12 ГБ, а также батареей емкостью 4000 мАч. Для сравнения, OnePlus 6T имеет 3700 мАч.
Наконец, концептуальное видео также показывает заднюю тройную камеру. OnePlus уже использует систему с двумя камерами для добавления искусственного размытия в стиле боке позади объекта портретных изображений. Неясно, что принесет третья камера, но некоторые предположили, что это будет механизм 10-кратного оптического зума, впервые представленный Oppo на выставке Mobile World Congress в прошлом месяце.
Технологии / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:00