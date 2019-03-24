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Флагман OnePlus 7 показали со всех сторон на новом дизайнерском видео

В Сети дизайнеры представили концепт нового ожидаемого флагмана OnePlus 7. Проанализировав все утечки от инсайдеров, эксперты решили показать, как гаджет будет выглядеть со всех сторон.
Флагман OnePlus 7 показали со всех сторон на новом дизайнерском видео
Флагман OnePlus 7 показали со всех сторон на новом дизайнерском видео

OnePlus готовится выпустить свой следующий флагманский телефон в ближайшие месяцы. Преемник OnePlus 6T , который будет полностью отделен от более дорогого смартфона с поддержкой 5G, запланированный к выходу летом, призван радикально отличаться от всех разработок OnePlus.

Популярный канал YouTube Concept Creator опубликовал новое видео, основанное на последних ​​утечках информации о новом телефоне. По мнению блогеров, гаджет выглядит потрясающе. Слайд-ролик демонстрирует полностью безрамочный дизайн. На лицевой панели телефона преобладает 6,41-дюймовый OLED-дисплей от края до края. Как и его предшественник, OnePlus 7 будет иметь оптический сканер отпечатков пальцев, тем не менее, в отличие от OnePlus 6T, новая модель выглядит по-другому. Это позволяет OLED-дисплею работать на самом краю смартфона - в отличие от выреза для фронтальных камер, используемых в альтернативных полноэкранных решениях, которые можно встретить на аналогах Honor View 20 и Samsung Galaxy S10 и выдвижной, используемой на Xiaomi Mi Mix 3 .

Что касается фронтальной камеры, компания, похоже, намерена разместить объектив во всплывающем лотке, который поднимается в верхнем левом углу экрана. Согласно видео Concept Creator , селфи-камера станет 16-мегапиксельным шутером. Как и следовало ожидать, OnePlus 7 будет иметь флагманские спецификации: система на чипе Qualcomm Snapdragon 855 в сочетании с оперативной памятью от 8 до 12 ГБ, а также батареей емкостью 4000 мАч. Для сравнения, OnePlus 6T имеет 3700 мАч.

Наконец, концептуальное видео также показывает заднюю тройную камеру. OnePlus уже использует систему с двумя камерами для добавления искусственного размытия в стиле боке позади объекта портретных изображений. Неясно, что принесет третья камера, но некоторые предположили, что это будет механизм 10-кратного оптического зума, впервые представленный Oppo на выставке Mobile World Congress в прошлом месяце.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:00

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