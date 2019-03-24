Марат Башаров проживает вместе с супругой Елизавете Шевырковой после развода
Российский телеведущий Марат Башаров сообщил журналистам, что проживает вместе с бывшей супругой. Для подтверждения своих слов он передал трубку Елизавете Шевырковой, которая внезапно подтвердила данную информацию.
СМИ сообщили, что некоторое время назад суд принял решение о разводе Марата Башарова с женой. На заседание пришли только их представители, и все решилось быстро и мирно. На этом отношения пары должны были прийти к концу, но даже после данной ситуации актер убедительно говорит, что у них в семье гармония, и никакого развода не было.
Для прояснения ситуации один из журналистов дозвонился до знаменитости и попросил дать комментарий о решении суда, на что услышал удивление Башарова и ответ, что они прекрасно живут вместе. После этого трубку взяла Шевыркова и также опровергла информацию о расторжении брака. Телеведущий извинился и отметил, что их разводили уже много раз без их присутствия.
В свое время, представитель Елизаветы Башаровой Нелли Макарова рассказала, что суд официально развел пару, но они сохраняют хорошие отношения ради интересов своего сына. Она говорит, что экс-супруги уже устно договорились об алиментах, осталось только составить письменное соглашение.
СМИ сообщили, что некоторое время назад суд принял решение о разводе Марата Башарова с женой. На заседание пришли только их представители, и все решилось быстро и мирно. На этом отношения пары должны были прийти к концу, но даже после данной ситуации актер убедительно говорит, что у них в семье гармония, и никакого развода не было.
Для прояснения ситуации один из журналистов дозвонился до знаменитости и попросил дать комментарий о решении суда, на что услышал удивление Башарова и ответ, что они прекрасно живут вместе. После этого трубку взяла Шевыркова и также опровергла информацию о расторжении брака. Телеведущий извинился и отметил, что их разводили уже много раз без их присутствия.
В свое время, представитель Елизаветы Башаровой Нелли Макарова рассказала, что суд официально развел пару, но они сохраняют хорошие отношения ради интересов своего сына. Она говорит, что экс-супруги уже устно договорились об алиментах, осталось только составить письменное соглашение.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:55