Марат Башаров проживает вместе с супругой Елизавете Шевырковой после развода





СМИ сообщили, что некоторое время назад суд принял решение о разводе Марата Башарова с женой. На заседание пришли только их представители, и все решилось быстро и мирно. На этом отношения пары должны были прийти к концу, но даже после данной ситуации актер убедительно говорит, что у них в семье гармония, и никакого развода не было.Для прояснения ситуации один из журналистов дозвонился до знаменитости и попросил дать комментарий о решении суда, на что услышал удивление Башарова и ответ, что они прекрасно живут вместе. После этого трубку взяла Шевыркова и также опровергла информацию о расторжении брака. Телеведущий извинился и отметил, что их разводили уже много раз без их присутствия.В свое время, представитель Елизаветы Башаровой Нелли Макарова рассказала, что суд официально развел пару, но они сохраняют хорошие отношения ради интересов своего сына. Она говорит, что экс-супруги уже устно договорились об алиментах, осталось только составить письменное соглашение.