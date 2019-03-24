Звезда «Голоса» Светлана Феодулова и ее дочь с синдромом Дауна лишились дома

Бывший возлюбленный, когда узнал о рождении особенного ребенка, обвинил оперную певицу в измене. После расставания экс-супруги никак не могут поделить имущество, нажитое за годы совместной жизни. Мужчина без ведома жены продал их коттедж и пропал из вида. Феодулова в эфире программы «Выход в люди» рассказала, что на пороге своего дома застала лишь риэлтора. Он представил артистке документы на право владения особняком другим человеком.Звезда «Голоса» не торопилась подавать иск, надеясь на мирное разрешение имущественного спора. Представитель певицы заявила о незаконности сделки, так как ее провели без согласия второго собственника в лице Светланы Феодуловой. В доме осталось много личных вещей артистки, игрушки, подаренные ее дочери Соне на день рождения. Риэлтор посоветовал новому владельцу выбросить все или подарить девочке. Звезда талант-шоу переживает за здоровье ребенка из-за попыток отца украсть его для давления на суд. Певица не только отстаивает свое право на дом, но и оспаривает заявления бывшего мужа о выплате алиментов на наследницу.