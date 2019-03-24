Ученые создали миниатюрный предотвращающий слепоту и лечащий глаукому имплантат





Имплантату дали название I-Stent. Он расценивается в 900 фунтов стерлингов. Речь идёт о полой металлической трубке. Она имеет размеры в десять раз меньше обыкновенного рисового зерна. Устройство имплантируют в глаз. Оно из глазного яблока отводит жидкость, которая там скопилась. Устройство также уменьшает давление, осуществляемое на зрительный нерв. Такая операция длится 30 минут. Её сделали уже сотням пациентов. Теперь им не требуется пользоваться глазными каплями.По словам офтальмолога Мадху Нагара, процедура может дать хороший прорыв в лечении глаукомы. Специалисты добились отличных результатов. При этом давление удалось уменьшить в 70 процентах случаев.