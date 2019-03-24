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Китайские учёные разработали позволяющую людям видеть в темноте технологию

Китайские научные деятели разработали специальную интересную технологию, позволяющую людям хорошо видеть в темноте. Данную суперспособность специалисты опробовали сначала на мышах.
Китайские учёные разработали позволяющую людям видеть в темноте технологию

Исследователи выяснили, что в случае нанесения на глазную сетчатку определенных специальных наночастиц, человек будет способен видеть в полной темноте. За счёт такой технологии фоторецепторы глаз реагируют на инфракрасное исходящее излучение, которое выходит за пределы видимого спектра. Уже после нанесения грызунам наночастиц, они могли несколько недель видеть и ориентироваться в темноте. Поздней наночастицы самостоятельно вымывались из мышиного организма. Эксперты не выявили каких-либо побочных эффектов. По словам исследователей, зрительный аппарат грызунов схож с человеческим. Вследствие этого технология должна также сработать и на людях.

В настоящее время единственным способом видеть ночью является инъекция наночастиц непосредственно в сетчатку глаза. По словам учёных, в дальнейшем планируется создание специальных капель.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:23

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