Дочерний бренд Volkswagen Jetta презентовал свои первые модели
Дочерний бренд Volkswagen Jetta, анонсированный в конце февраля, представил свои первые модели. Презентация прошла в Чэнду, где построен совестный немецко-китайский завод по выпуску бюджетных машин для рынка Поднебесной.
Производитель, не дожидаясь апрельского мотор-шоу в Шанхае, представил на выставке три свои модели. В стартовую линейку Jetta вошли седан VA3, кроссовер VS5 на пять посадочных мест и его семиместная модификация VS7. Паркетники являются переделанными Volkswagen Tharu и его удлиненной версии с видоизмененными боковыми окнами. Седан повторяет модель на четыре двери Volkswagen Jetta, разработанную для рынка Китая. Новинки отличаются от собратьев с эмблемой немецкого автоконцерна использованием в отделке меньшего количества хрома, переделанными бамперами и наименованием.
Гости презентации не узнали о технических характеристиках моделей нового бренда, но смогли посмотреть на них «вживую». Первым на рынке Поднебесной появится Jetta VS5. Начало реализации кроссовера ожидается в сентябре 2019-го. Не исключено, что паркетник оснастят 1,5-литровым «атмосферником» или 1,4-литровым турбодвигателем.
Производитель, не дожидаясь апрельского мотор-шоу в Шанхае, представил на выставке три свои модели. В стартовую линейку Jetta вошли седан VA3, кроссовер VS5 на пять посадочных мест и его семиместная модификация VS7. Паркетники являются переделанными Volkswagen Tharu и его удлиненной версии с видоизмененными боковыми окнами. Седан повторяет модель на четыре двери Volkswagen Jetta, разработанную для рынка Китая. Новинки отличаются от собратьев с эмблемой немецкого автоконцерна использованием в отделке меньшего количества хрома, переделанными бамперами и наименованием.
Гости презентации не узнали о технических характеристиках моделей нового бренда, но смогли посмотреть на них «вживую». Первым на рынке Поднебесной появится Jetta VS5. Начало реализации кроссовера ожидается в сентябре 2019-го. Не исключено, что паркетник оснастят 1,5-литровым «атмосферником» или 1,4-литровым турбодвигателем.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:40