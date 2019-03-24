АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих магнитное поле Земли существ
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Дочерний бренд Volkswagen Jetta презентовал свои первые модели

Дочерний бренд Volkswagen Jetta, анонсированный в конце февраля, представил свои первые модели. Презентация прошла в Чэнду, где построен совестный немецко-китайский завод по выпуску бюджетных машин для рынка Поднебесной.
Дочерний бренд Volkswagen Jetta презентовал свои первые модели

Производитель, не дожидаясь апрельского мотор-шоу в Шанхае, представил на выставке три свои модели. В стартовую линейку Jetta вошли седан VA3, кроссовер VS5 на пять посадочных мест и его семиместная модификация VS7. Паркетники являются переделанными Volkswagen Tharu и его удлиненной версии с видоизмененными боковыми окнами. Седан повторяет модель на четыре двери Volkswagen Jetta, разработанную для рынка Китая. Новинки отличаются от собратьев с эмблемой немецкого автоконцерна использованием в отделке меньшего количества хрома, переделанными бамперами и наименованием.

Гости презентации не узнали о технических характеристиках моделей нового бренда, но смогли посмотреть на них «вживую». Первым на рынке Поднебесной появится Jetta VS5. Начало реализации кроссовера ожидается в сентябре 2019-го. Не исключено, что паркетник оснастят 1,5-литровым «атмосферником» или 1,4-литровым турбодвигателем.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Оргазм души»: Эвелина Бледанс
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих
Ученые объяснили возникновение во
Исследование: Большинство операций с
Алла Пугачева в день рождения
Флагман OnePlus 7 показали со всех
Звезда «Голоса» Светлана Феодулова и ее
Дочерний бренд Volkswagen Jetta
Виктория Лопырева опубликовала
Китайские учёные разработали
Названы три признака использования в
Ольга Кормухина рассказала о своем
В Соединённых Штатах с ужасом
В Сети представили дизайн компактного и
Пошуметь и устроить громкие овации: The
В Кузбассе обнаружили труп мужчины
Беглов: Санкт-Петербургу на
STALKER The Arrival может стать новой
Отец Юлии Началовой рассказал, что его
Олег Кожемяко принял во Владивостоке
Больные раком мозга и ученые рассказали
В Москве митинг в защиту прав
Эксперты сравнили флагманы OnePlus 6T и
В России ставки по вкладам и кредитам
Екатерина Климова показала домашнее
Эксперты раскрыли малоизвестные факты о
Герман Греф выступил против роста
В России продемонстрирован
В Сети появился ролик обстановки
Описала свои чувства после тяжелой
Просмотреть все новости