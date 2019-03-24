В Соединённых Штатах с ужасом вспоминают термоядерную супербомбу «Джо»





По словам экспертов, советская бомба, которую сбросили на территорию полигона «Сухой нос», в итоге оказалась в 3 000 раз мощнее взрыва, который произошёл в Хиросиме. Тогда ожоги третьей степени получили люди, которые находились в пятидесяти милях от эпицентра. В длину боеприпас имел 8 метров. Его диаметр составлял 2 метра. Бомбу перевозили на бомбардировщике модели Ту-95 «Медведь». Во главе миссии был майор Андрей Дурновцев. Замедление падения с 4000 м, длящегося 3 минуты, обеспечивалось парашютом. В свою очередь ударная волна прошлась по 800 км. При этом вспышку можно было увидеть на расстоянии в 600 миль, а вот ядерный гриб поднялся на уровень стратосферы.Эта царь-бомба могла бы запросто уничтожить такой город как Лос-Анджелес. Риск радиационного загрязнения в данном случае сводился к минимуму.