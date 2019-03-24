В Соединённых Штатах с ужасом вспоминают термоядерную супербомбу «Джо»
В Соединённых Штатах с ужасом вспоминают проводимые Советским Союзом испытания пятидесятимегатонной термоядерной супербомбы, которая называлась «Джо». Она стала символом так называемого безумия «холодной войны».
По словам экспертов, советская бомба, которую сбросили на территорию полигона «Сухой нос», в итоге оказалась в 3 000 раз мощнее взрыва, который произошёл в Хиросиме. Тогда ожоги третьей степени получили люди, которые находились в пятидесяти милях от эпицентра. В длину боеприпас имел 8 метров. Его диаметр составлял 2 метра. Бомбу перевозили на бомбардировщике модели Ту-95 «Медведь». Во главе миссии был майор Андрей Дурновцев. Замедление падения с 4000 м, длящегося 3 минуты, обеспечивалось парашютом. В свою очередь ударная волна прошлась по 800 км. При этом вспышку можно было увидеть на расстоянии в 600 миль, а вот ядерный гриб поднялся на уровень стратосферы.
Эта царь-бомба могла бы запросто уничтожить такой город как Лос-Анджелес. Риск радиационного загрязнения в данном случае сводился к минимуму.
По словам экспертов, советская бомба, которую сбросили на территорию полигона «Сухой нос», в итоге оказалась в 3 000 раз мощнее взрыва, который произошёл в Хиросиме. Тогда ожоги третьей степени получили люди, которые находились в пятидесяти милях от эпицентра. В длину боеприпас имел 8 метров. Его диаметр составлял 2 метра. Бомбу перевозили на бомбардировщике модели Ту-95 «Медведь». Во главе миссии был майор Андрей Дурновцев. Замедление падения с 4000 м, длящегося 3 минуты, обеспечивалось парашютом. В свою очередь ударная волна прошлась по 800 км. При этом вспышку можно было увидеть на расстоянии в 600 миль, а вот ядерный гриб поднялся на уровень стратосферы.
Эта царь-бомба могла бы запросто уничтожить такой город как Лос-Анджелес. Риск радиационного загрязнения в данном случае сводился к минимуму.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:58