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Виктория Лопырева опубликовала совместный снимок с сыном и матерью

Виктория Лопырева опубликовала в Instagram фотоснимок, где находится в компании своей матери и новорожденного сына. Подписчики оценили изображение, отметив удивительную молодость родительницы модели.
Виктория Лопырева опубликовала совместный снимок с сыном и матерью

Модель родила сына Марка-Лео в США, где пока и находится вместе с возлюбленным и сыном. Время от времени пара выходит прогуляться по лицам Майами, помимо того Лопырева посещает тренажерный зал, где приводит себя в прежнюю форму после родов.
Виктория Лопырева опубликовала совместный снимок с сыном и матерью

Сейчас возле звезды находится ее мать, которая помогает ей смотреть за ребенком. Модель обнародовала в социальной сети снимок, на котором запечатлена вместе с сыном и родной матерью. В подписи к фотографии Виктория Лопырева высказала свое видение материнства, вспомнив слова родительницы, прежде утверждавшей о невозможности полюбить кого-либо больше, чем дочь, но теперь обожающей внука сильнее, чем любого иного человека в мире.

Многие подписчики оценили презентабельный внешний вид матери звездной модели. Выглядит она очень молодой и красивой, а один из комментаторов написал под фотографией следующее: «Словно сестры», намекая на большую схожесть двух женщин.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:31

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