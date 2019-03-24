Виктория Лопырева опубликовала совместный снимок с сыном и матерью

Модель родила сына Марка-Лео в США, где пока и находится вместе с возлюбленным и сыном. Время от времени пара выходит прогуляться по лицам Майами, помимо того Лопырева посещает тренажерный зал, где приводит себя в прежнюю форму после родов.Сейчас возле звезды находится ее мать, которая помогает ей смотреть за ребенком. Модель обнародовала в социальной сети снимок, на котором запечатлена вместе с сыном и родной матерью. В подписи к фотографии Виктория Лопырева высказала свое видение материнства, вспомнив слова родительницы, прежде утверждавшей о невозможности полюбить кого-либо больше, чем дочь, но теперь обожающей внука сильнее, чем любого иного человека в мире.Многие подписчики оценили презентабельный внешний вид матери звездной модели. Выглядит она очень молодой и красивой, а один из комментаторов написал под фотографией следующее: «Словно сестры», намекая на большую схожесть двух женщин.