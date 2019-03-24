На Кузбассе обнаружили труп мужчины возле детского сада
На Кузбассе, в городе Новокузнецке, обнаружили труп мужчины. Тело находилось вблизи детского сада, расположенного на проспекте Строителей.
Инцидент имел место утром в воскресенье. На месте работали сотрудники «скорой помощи» и полиция. Согласно имеющейся информации, для установления личности мужчины полицейские проверили одежду с целью обнаружения документов.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. С телом работал эксперт-криминалист.
Инцидент имел место утром в воскресенье. На месте работали сотрудники «скорой помощи» и полиция. Согласно имеющейся информации, для установления личности мужчины полицейские проверили одежду с целью обнаружения документов.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. С телом работал эксперт-криминалист.
Происшествия
Добавил: Ким Герман Сегодня, 09:39