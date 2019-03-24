Ольга Кормухина рассказала о своем общении с Ларисой Долиной на похоронах Юлии Началовой





Попрощаться с певицей Юлией Началовой пришла и Ольга Кормухина. По ее словам, артистка была достойна большего, но ей не всегда давали шанс проявить себя. В разговоре с матерью, отцом и Долиной, которая является крестной матерью Веры Алдониной, все пришли к выводу, что Началова постоянно улыбалась через придушенную внутри боль, а в последнее время и через сильную физическую.Кормухина отметила, что исполнительница могла бы и дальше быть популярной как радио- и телеведущая, но в раннем возрасте она ушла из жизни, виной чему шоу-бизнес и низкий уровень российской медицины.Известно, что 38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта в одной из клиник Москвы. Ее похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.