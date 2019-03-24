Названы три признака использования в авто некачественного бензина
Нередко автолюбители заливают в баки своих машин некачественный бензин с целью сэкономить, но иногда становятся жертвами топливных мошенников неожиданно для себя. Эксперты назвали три признака, указывающие на использование сомнительного горючего.
«Паленый» бензин вызывает постоянную детонацию двигателя, сопровождающуюся соответствующими постукиваниями во всех режимах его функционирования. Длительная работа силового агрегата при использовании некачественного топлива приведет к поломке поршневой группы и появлению изъянов в цилиндрах.
Бензин сомнительного качества становится причиной износа свечей зажигания. На них сразу заметен красноватый нагар, свидетельствующий о наличии в горючем примесей, вредных для мотора. При длительном использовании низкопробного топлива электроды покрываются нагаром и отложениями, приводящими к эрозии металла на контактах свечей и другим признакам их износа.
Автомобиль, заправленный сомнительным бензином, сразу же теряет мощность, а двигатель начинает «троить» и работать с перебоями. При резком нажатии разгон останется вялым, и будет наблюдаться непрерывная детонация. Водителю может даже не удастся после заглушки мотора завести его снова. Эксперты советуют автомобилистам не экономить на бензине, так как ремонт машины обойдется намного дороже.
«Паленый» бензин вызывает постоянную детонацию двигателя, сопровождающуюся соответствующими постукиваниями во всех режимах его функционирования. Длительная работа силового агрегата при использовании некачественного топлива приведет к поломке поршневой группы и появлению изъянов в цилиндрах.
Бензин сомнительного качества становится причиной износа свечей зажигания. На них сразу заметен красноватый нагар, свидетельствующий о наличии в горючем примесей, вредных для мотора. При длительном использовании низкопробного топлива электроды покрываются нагаром и отложениями, приводящими к эрозии металла на контактах свечей и другим признакам их износа.
Автомобиль, заправленный сомнительным бензином, сразу же теряет мощность, а двигатель начинает «троить» и работать с перебоями. При резком нажатии разгон останется вялым, и будет наблюдаться непрерывная детонация. Водителю может даже не удастся после заглушки мотора завести его снова. Эксперты советуют автомобилистам не экономить на бензине, так как ремонт машины обойдется намного дороже.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:14