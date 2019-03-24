АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих магнитное поле Земли существ
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Названы три признака использования в авто некачественного бензина

Нередко автолюбители заливают в баки своих машин некачественный бензин с целью сэкономить, но иногда становятся жертвами топливных мошенников неожиданно для себя. Эксперты назвали три признака, указывающие на использование сомнительного горючего.
Названы три признака использования в авто некачественного бензина

«Паленый» бензин вызывает постоянную детонацию двигателя, сопровождающуюся соответствующими постукиваниями во всех режимах его функционирования. Длительная работа силового агрегата при использовании некачественного топлива приведет к поломке поршневой группы и появлению изъянов в цилиндрах.

Бензин сомнительного качества становится причиной износа свечей зажигания. На них сразу заметен красноватый нагар, свидетельствующий о наличии в горючем примесей, вредных для мотора. При длительном использовании низкопробного топлива электроды покрываются нагаром и отложениями, приводящими к эрозии металла на контактах свечей и другим признакам их износа.

Автомобиль, заправленный сомнительным бензином, сразу же теряет мощность, а двигатель начинает «троить» и работать с перебоями. При резком нажатии разгон останется вялым, и будет наблюдаться непрерывная детонация. Водителю может даже не удастся после заглушки мотора завести его снова. Эксперты советуют автомобилистам не экономить на бензине, так как ремонт машины обойдется намного дороже.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Оргазм души»: Эвелина Бледанс
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих
Ученые объяснили возникновение во
Исследование: Большинство операций с
Алла Пугачева в день рождения
Флагман OnePlus 7 показали со всех
Звезда «Голоса» Светлана Феодулова и ее
Дочерний бренд Volkswagen Jetta
Виктория Лопырева опубликовала
Китайские учёные разработали
Названы три признака использования в
Ольга Кормухина рассказала о своем
В Соединённых Штатах с ужасом
В Сети представили дизайн компактного и
Пошуметь и устроить громкие овации: The
В Кузбассе обнаружили труп мужчины
Беглов: Санкт-Петербургу на
STALKER The Arrival может стать новой
Отец Юлии Началовой рассказал, что его
Олег Кожемяко принял во Владивостоке
Больные раком мозга и ученые рассказали
В Москве митинг в защиту прав
Эксперты сравнили флагманы OnePlus 6T и
В России ставки по вкладам и кредитам
Екатерина Климова показала домашнее
Эксперты раскрыли малоизвестные факты о
Герман Греф выступил против роста
В России продемонстрирован
В Сети появился ролик обстановки
Описала свои чувства после тяжелой
Просмотреть все новости