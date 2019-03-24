Названы три признака использования в авто некачественного бензина





«Паленый» бензин вызывает постоянную детонацию двигателя, сопровождающуюся соответствующими постукиваниями во всех режимах его функционирования. Длительная работа силового агрегата при использовании некачественного топлива приведет к поломке поршневой группы и появлению изъянов в цилиндрах.Бензин сомнительного качества становится причиной износа свечей зажигания. На них сразу заметен красноватый нагар, свидетельствующий о наличии в горючем примесей, вредных для мотора. При длительном использовании низкопробного топлива электроды покрываются нагаром и отложениями, приводящими к эрозии металла на контактах свечей и другим признакам их износа.Автомобиль, заправленный сомнительным бензином, сразу же теряет мощность, а двигатель начинает «троить» и работать с перебоями. При резком нажатии разгон останется вялым, и будет наблюдаться непрерывная детонация. Водителю может даже не удастся после заглушки мотора завести его снова. Эксперты советуют автомобилистам не экономить на бензине, так как ремонт машины обойдется намного дороже.