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В Сети представили дизайн компактного и доступного кроссовера Alfa Romeo Stella

В интернете представили дизайн компактного и доступного кроссовера версии Alfa Romeo Stella. Данное авто в модельном ряду заменит Alfa Romeo MiTo.
В Сети представили дизайн компактного и доступного кроссовера Alfa Romeo Stella

Дизайн транспортного средства выполнили, сохранив стилистику концептуальной версии Alfa-Romeo Tonale. Свое видение нового концепта было представлено независимым дизайнером Джесси Дифуисом. Благодаря плавным линиям и компактности, данный «кросс» станет хорошим вариантом для представительниц слабого пола. По некоторым сведениям, Alfa-Romeo Stella может стать серийным воплощением Tonale.

В настоящее время технические подробности о новом «кроссе» держатся в секрете. Производитель пока не давал каких-либо официальных комментариев. По мнению инсайдеров, серийное производство концептуальной версии Tonale развернут во 2 половине 2020 года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:50

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