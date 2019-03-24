В Сети представили дизайн компактного и доступного кроссовера Alfa Romeo Stella





Дизайн транспортного средства выполнили, сохранив стилистику концептуальной версии Alfa-Romeo Tonale. Свое видение нового концепта было представлено независимым дизайнером Джесси Дифуисом. Благодаря плавным линиям и компактности, данный «кросс» станет хорошим вариантом для представительниц слабого пола. По некоторым сведениям, Alfa-Romeo Stella может стать серийным воплощением Tonale.В настоящее время технические подробности о новом «кроссе» держатся в секрете. Производитель пока не давал каких-либо официальных комментариев. По мнению инсайдеров, серийное производство концептуальной версии Tonale развернут во 2 половине 2020 года.