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Пошуметь и устроить громкие овации: The Prodigy позвали фанатов на похороны Кита Флинта

Британский музыкальный коллектив The Prodigy пригласил фанатов прийти на похороны своего лидера Кита Флинта, который умер в 49-летнем возрасте. Траурная процессия состоится 29 марта.
Пошуметь и устроить громкие овации: The Prodigy позвали фанатов на похороны Кита Флинта

Музыканта проводят в последний путь в графстве Эссекс, где он и жил. От поклонников артиста требуется устроить ему пышные овации. На церковной службе будут присутствовать родные и друзья Флинта, но всем желающим предлагается послушать трансляцию при помощи динамиков, специально для этого установлены на площадке перед храмом. Почитатели творчества The Prodigy могут принять участие в шествии и шуметь в честь вокалиста группы.

В первые дни марта Флинта нашли мертвым в своем доме. За двое суток до смерти он занимался бегом и был в хорошем расположении духа. По определенным сведениям, незадолго перед кончиной Флинт поскандалил с женой, которая решила бросить его. Коллеги назвали музыканта человеком, жившим в одиночестве и переживавшим на счет этого. После смерти музыканта бар, владельцем которого он являлся, стал местом сбора поклонников, посетивших Эссекс в память о нем.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:43

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