Пошуметь и устроить громкие овации: The Prodigy позвали фанатов на похороны Кита Флинта





Музыканта проводят в последний путь в графстве Эссекс, где он и жил. От поклонников артиста требуется устроить ему пышные овации. На церковной службе будут присутствовать родные и друзья Флинта, но всем желающим предлагается послушать трансляцию при помощи динамиков, специально для этого установлены на площадке перед храмом. Почитатели творчества The Prodigy могут принять участие в шествии и шуметь в честь вокалиста группы.В первые дни марта Флинта нашли мертвым в своем доме. За двое суток до смерти он занимался бегом и был в хорошем расположении духа. По определенным сведениям, незадолго перед кончиной Флинт поскандалил с женой, которая решила бросить его. Коллеги назвали музыканта человеком, жившим в одиночестве и переживавшим на счет этого. После смерти музыканта бар, владельцем которого он являлся, стал местом сбора поклонников, посетивших Эссекс в память о нем.