Беглов: Санкт-Петербургу на строительство соцобъектов необходимо 205 млрд рублей





Беглов провел встречу с жителями микрорайона Полюстрово. Диалог с народом состоялся после многочисленных жалоб на плохую социальную и транспортную инфраструктуры. Аналогичные проблемы наблюдаются и в Невском районе, не имеющем мест для выгула собак и парковок.В течение 3-4 лет губернатор постарается довести городской бюджет до 1 трлн рублей. Доходность казны начнет расти за счет развития высокопарных технологий. Программы развития Санкт-Петербурга должны быть разработаны до 2024 года.