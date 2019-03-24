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Отец Юлии Началовой рассказал, что его дочка сама виновна в своей смерти

Виктор Началов заявил, что его дочка сама виновна в своей смерти. Данной информацией отец певицы Юлии Началовой поделился 23 марта в рамках ток-шоу с телеведущим Андреем Малаховым.
Отец Юлии Началовой рассказал, что его дочка сама виновна в своей смерти

Виктор Началов заявил, что у семьи нет каких-либо претензий к врачам. По его словам медики, сделали всё, что могли. Отец Началовой рассказал, что его дочь сознательно запустила появившееся воспаление, заработав себе в итоге абсцесс, а также поражение некоторых внутренних органов тела. Потом исполнительница занималась самолечением. В итоге сепсис начал стремительно развиваться и сердце Началовой не выдержало, вследствие чего она скончалась.
Отец Юлии Началовой рассказал, что его дочка сама виновна в своей смерти

Виктор Началов признался, что дочка для него была смыслом жизни. Он заявил, что теперь хочет посвятить всего себя воспитанию внучки Веры.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:27

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