Отец Юлии Началовой рассказал, что его дочка сама виновна в своей смерти
Виктор Началов заявил, что его дочка сама виновна в своей смерти. Данной информацией отец певицы Юлии Началовой поделился 23 марта в рамках ток-шоу с телеведущим Андреем Малаховым.
Виктор Началов заявил, что у семьи нет каких-либо претензий к врачам. По его словам медики, сделали всё, что могли. Отец Началовой рассказал, что его дочь сознательно запустила появившееся воспаление, заработав себе в итоге абсцесс, а также поражение некоторых внутренних органов тела. Потом исполнительница занималась самолечением. В итоге сепсис начал стремительно развиваться и сердце Началовой не выдержало, вследствие чего она скончалась.
Виктор Началов признался, что дочка для него была смыслом жизни. Он заявил, что теперь хочет посвятить всего себя воспитанию внучки Веры.
Виктор Началов заявил, что у семьи нет каких-либо претензий к врачам. По его словам медики, сделали всё, что могли. Отец Началовой рассказал, что его дочь сознательно запустила появившееся воспаление, заработав себе в итоге абсцесс, а также поражение некоторых внутренних органов тела. Потом исполнительница занималась самолечением. В итоге сепсис начал стремительно развиваться и сердце Началовой не выдержало, вследствие чего она скончалась.
Виктор Началов признался, что дочка для него была смыслом жизни. Он заявил, что теперь хочет посвятить всего себя воспитанию внучки Веры.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:27