Отец Юлии Началовой рассказал, что его дочка сама виновна в своей смерти





Виктор Началов заявил, что у семьи нет каких-либо претензий к врачам. По его словам медики, сделали всё, что могли. Отец Началовой рассказал, что его дочь сознательно запустила появившееся воспаление, заработав себе в итоге абсцесс, а также поражение некоторых внутренних органов тела. Потом исполнительница занималась самолечением. В итоге сепсис начал стремительно развиваться и сердце Началовой не выдержало, вследствие чего она скончалась.Виктор Началов признался, что дочка для него была смыслом жизни. Он заявил, что теперь хочет посвятить всего себя воспитанию внучки Веры.