Олег Кожемяко принял во Владивостоке делегацию из Японии





Япония и Приморье могут развивать морское пассажирское сообщение, ввести электронные визы, проводить обмен молодежью и спортивные соревнования, организовывать культурные туры. Большой потенциал края, по мнению Кожемяко, поможет наращивать культурные и туристские связи.Представители страны восходящего солнца Цурухо Ёсукэ отметил заинтересованность Японии в расширении туристских контактов с Приморьем, находящимся на привлекательном расстоянии, а также открытии круизных направлений через порты Китая и Кореи.