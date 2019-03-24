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Олег Кожемяко принял во Владивостоке делегацию из Японии

Во Владивосток прибыла делегация из депутатов Либерально-демократической партии Японии. Приморский губернатор Олег Кожемяко посвятил встречу обсуждению развития туризма. Сведения предоставила краевая администрация.
Олег Кожемяко принял во Владивостоке делегацию из Японии

Япония и Приморье могут развивать морское пассажирское сообщение, ввести электронные визы, проводить обмен молодежью и спортивные соревнования, организовывать культурные туры. Большой потенциал края, по мнению Кожемяко, поможет наращивать культурные и туристские связи.

Представители страны восходящего солнца Цурухо Ёсукэ отметил заинтересованность Японии в расширении туристских контактов с Приморьем, находящимся на привлекательном расстоянии, а также открытии круизных направлений через порты Китая и Кореи.



 
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Экономика
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 09:24

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