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В Москве митинг в защиту прав трудящихся поддержали 2,5 тыс. человек

В Москве прошел митинг в защиту прав трудящихся. Согласованная акция протеста привлекла около 2500 человек. Сведения предоставил Юрий Титов, возглавляющий столичное МВД.
В Москве митинг в защиту прав трудящихся поддержали 2,5 тыс. человек

Мероприятие, организованное партией КПРФ, проходило на проспекте Академика Сахарова. За безопасностью следили сотрудники полиции. Участники акции пришли на митинг с транспарантами, прося соблюдать социально-экономические права граждан.

«В субботу митинги в защиту прав трудящихся прошли по всей стране. Участники акции выступали за единство, безопасность и целостность России», - рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.



 
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Политика
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 09:13

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