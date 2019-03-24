В Москве митинг в защиту прав трудящихся поддержали 2,5 тыс. человек
В Москве прошел митинг в защиту прав трудящихся. Согласованная акция протеста привлекла около 2500 человек. Сведения предоставил Юрий Титов, возглавляющий столичное МВД.
Мероприятие, организованное партией КПРФ, проходило на проспекте Академика Сахарова. За безопасностью следили сотрудники полиции. Участники акции пришли на митинг с транспарантами, прося соблюдать социально-экономические права граждан.
Мероприятие, организованное партией КПРФ, проходило на проспекте Академика Сахарова. За безопасностью следили сотрудники полиции. Участники акции пришли на митинг с транспарантами, прося соблюдать социально-экономические права граждан.
«В субботу митинги в защиту прав трудящихся прошли по всей стране. Участники акции выступали за единство, безопасность и целостность России», - рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Политика
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 09:13