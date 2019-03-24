Больные раком мозга и ученые рассказали о скрытых симптомах заболевания





Научные сотрудники Королевского колледжа Лондона провели исследование, в результате которого стало известно, что большая часть его участников описывали сложности с запоминанием и потерю равновесия. Многие люди волновались, что медики не будут всерьез воспринимать их жалобы, поэтому и не решались пойти на прием. Среди иных симптомов стоит назвать повышенную усталость, ощущение дежавю, к тому же у многих заплетался язык во время разговора. В конечном счете многие опрошенные попали в клинику из-за подозрения на деменцию или инсульт, а также в связи с ухудшением зрения. В отдельных случаях на визите к врачу настояли родственники.Рак мозга может появиться в связи с неконтролируемым разделением клеток серого вещества, которые до изменения были положительными фрагментами ткани органа: кровеносных сосудов мозга, мозговых оболочек, черепа и черепных нервов. Также онкологи просят обращать внимание на те или иные продукты, потребляемые людьми. Некоторые из них могут провоцировать развитие зловредной опухоли. В их числе колбаса, сахар, жирная пища и различные хлебобулочные изделия.