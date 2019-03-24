Герман Греф выступил против роста экономики России
России не нужны новые инженеры, ученые и растущая экономика. Соответствующее заявление сделал возглавляющий Сбербанк Герман Греф.
Правительство России, Минфин, Минэкономразвития изобретают новые методы развития российской экономики. Герман Оскарович считает, что стране нужна иная модель экономики, направленная на услуги и потребительство.
Греф уверен, что РФ не должна работать над новыми изобретениями в сфере высоких технологий, затрачивая колоссальные средства. Экономическая модель 90-х, когда все необходимое покупалось у зарубежных партнеров, не работает. На это указывают и статистические данные – в прошлом году в страну импортировано товаров на 252,5 млн долларов. Италия, Германия и Китай поставили в Россию оборудование на 73,2 млрд рублей. Этой суммы могло хватить на строительство нового завода, способного покрыть до 50% потребностей страны. Темпы экономического роста достигли всего 1,4%, а это не развитие – стагнация.
Правительство России, Минфин, Минэкономразвития изобретают новые методы развития российской экономики. Герман Оскарович считает, что стране нужна иная модель экономики, направленная на услуги и потребительство.
Греф уверен, что РФ не должна работать над новыми изобретениями в сфере высоких технологий, затрачивая колоссальные средства. Экономическая модель 90-х, когда все необходимое покупалось у зарубежных партнеров, не работает. На это указывают и статистические данные – в прошлом году в страну импортировано товаров на 252,5 млн долларов. Италия, Германия и Китай поставили в Россию оборудование на 73,2 млрд рублей. Этой суммы могло хватить на строительство нового завода, способного покрыть до 50% потребностей страны. Темпы экономического роста достигли всего 1,4%, а это не развитие – стагнация.
Экономика
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 08:54