Герман Греф выступил против роста экономики России





Правительство России, Минфин, Минэкономразвития изобретают новые методы развития российской экономики. Герман Оскарович считает, что стране нужна иная модель экономики, направленная на услуги и потребительство.Греф уверен, что РФ не должна работать над новыми изобретениями в сфере высоких технологий, затрачивая колоссальные средства. Экономическая модель 90-х, когда все необходимое покупалось у зарубежных партнеров, не работает. На это указывают и статистические данные – в прошлом году в страну импортировано товаров на 252,5 млн долларов. Италия, Германия и Китай поставили в Россию оборудование на 73,2 млрд рублей. Этой суммы могло хватить на строительство нового завода, способного покрыть до 50% потребностей страны. Темпы экономического роста достигли всего 1,4%, а это не развитие – стагнация.