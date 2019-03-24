В Сети появился ролик обстановки терпящего крушение лайнера у берегов Норвегии





На текущий момент спасатели эвакуировали с судна Viking Sky 313 человек, всего на борту находилось 1373 лица, включая членов экипажа. Людей забирают при помощи вертолетов, обстановку ухудшают качка и сильный ветер в районе происшествия, не дающие возможности команде спустить на воду шлюпки. Некоторых пассажиров, получивших повреждения в итоге случившейся аварии, отправили в местные лечебницы.Ранее у круизного лайнера, который следовал по маршруту Тромсё-Ставангер, сломался один из моторов, после чего корабль начало сносить на камни. Ныне Viking Sky располагается на якоре в пяти километрах по скандинавского побережья.