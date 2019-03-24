Екатерина Климова показала домашнее выступление подросшей дочери Беллы с гитарой
Екатерина Климова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала забавное видео, где показала выступление подросшей дочери Беллы с гитарой. Девочка старательно поет "Ой стоит калина, в поле, у ручья", аккомпанируя себе под детскую гитару.
Подросшая дочь Екатерины Климовой Белла выговаривает еще не все буквы, однако она с энтузиазмом смотрит в камеру и старается. При этом юная артистка не забывает играть на маленькой детской гитаре белого цвета. В описании актриса отметила, что дочка продолжает разбивать ей сердце своими роликами.
Поклонники оценили публикацию Екатерины Климовой лайками и светлыми комментариями. Многие сошлись во мнении, что дочь актрисы Белла - талантливый и мега-позитивный ребенок, ей нужно идти по стопам звездной матери и стать выдающейся актрисой.
Подросшая дочь Екатерины Климовой Белла выговаривает еще не все буквы, однако она с энтузиазмом смотрит в камеру и старается. При этом юная артистка не забывает играть на маленькой детской гитаре белого цвета. В описании актриса отметила, что дочка продолжает разбивать ей сердце своими роликами.
Поклонники оценили публикацию Екатерины Климовой лайками и светлыми комментариями. Многие сошлись во мнении, что дочь актрисы Белла - талантливый и мега-позитивный ребенок, ей нужно идти по стопам звездной матери и стать выдающейся актрисой.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:04