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Екатерина Климова показала домашнее выступление подросшей дочери Беллы с гитарой

Екатерина Климова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала забавное видео, где показала выступление подросшей дочери Беллы с гитарой. Девочка старательно поет "Ой стоит калина, в поле, у ручья", аккомпанируя себе под детскую гитару.
Екатерина Климова показала домашнее выступление подросшей дочери Беллы с гитарой

Подросшая дочь Екатерины Климовой Белла выговаривает еще не все буквы, однако она с энтузиазмом смотрит в камеру и старается. При этом юная артистка не забывает играть на маленькой детской гитаре белого цвета. В описании актриса отметила, что дочка продолжает разбивать ей сердце своими роликами.

Поклонники оценили публикацию Екатерины Климовой лайками и светлыми комментариями. Многие сошлись во мнении, что дочь актрисы Белла - талантливый и мега-позитивный ребенок, ей нужно идти по стопам звездной матери и стать выдающейся актрисой.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:04

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