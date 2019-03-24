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Эксперты сравнили флагманы OnePlus 6T и Xiaomi Mi9 по главным характеристикам

Эксперты протестировали смартфоны OnePlus 6T и Xiaomi Mi9 6/128GB на быстродействие, качество камер и удобство пользования экраном. Девайсы показали высокий уровень качества при съемках, гаджеты обеспечивают и комфортный игровой процесс.
Эксперты сравнили флагманы OnePlus 6T и Xiaomi Mi9 по главным характеристикам

Xiaomi Mi9 работает на чипсете Snapdragon 845, OnePlus 6T функционирует на процессоре Snapdragon 855, оба гаджета доступны с различными объемами оперативной и встроенной памяти. Тесты проводились при использовании версии 6/128 ГБ. У обоих девайсов задняя крышка сделана из защитного стекла, панель подвержена загрязнению следами пальцев. Отсутствует поддержка проводных наушников, у обеих моделей вверху экрана имеется каплевидный вырез. Специалисты проверили дисплеи, используя сенсоры, скорость срабатывания у смартфонов практически одинакова. OnePlus 6T имеет дополнительный режим оповещения, у Xiaomi Mi 9 есть специальная смарт-кнопка с возможностью настройки. Эксперты отмечают, что оба изделия имеют высокий уровень производительности, предусмотрены высокие настройки графики. Эксперты проверили камеры, у Xiaomi Mi 9 она тройная, один из датчиков имеет 48 Мп.

Смартфон OnePlus 6T получил двойной модуль. Оба девайса обеспечивают высокое качество съёмок, но у OnePlus 6T лучшие показатели по автономности, отмечают специалисты.



 
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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 09:12

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