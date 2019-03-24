В России продемонстрирован модернизованный кроссовер Mazda CX-9





Внешний вид флагмана остался прежним, а в салоне появилась вентиляция передних сидений, приборная панель с дисплеем, разрешение которого 7 дюймов, и зеркало в салоне теперь без рамки. В отделке передней консоли используется натуральный японский ясень и кожа Nappa. Кроме всего, это первая модель Mazda с штатным мультимедийным комплексом, который поддерживает мобильные онлайн-платформы Android Auto и Apple CarPlay.Комплектации пополнились версиями Active и Executive. Стоимость первой составляет от 2 795 000 рублей, она отличается тканевой обивкой салона, а цена второй - от 3 357 000 рублей, она подойдет любителям сдержанной премиальности. Также Executive станет самой популярной версией в РФ, утверждает пресс-служба компании.Производитель Mazda сообщает, что рестайлинговый CX-9 станет доступен покупателю уже в марте этого года.