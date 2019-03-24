АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Земля и Луна могли быть одним объектом под названием Синестия
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

В России продемонстрирован модернизованный кроссовер Mazda CX-9

Японская автомобилестроительная компания Mazda Motor Corporation привезла в РФ модернизованный вариант флагманского кроссовера СХ-9. Новинка станет доступной для покупки уже в марте этого года.
В России продемонстрирован модернизованный кроссовер Mazda CX-9

Внешний вид флагмана остался прежним, а в салоне появилась вентиляция передних сидений, приборная панель с дисплеем, разрешение которого 7 дюймов, и зеркало в салоне теперь без рамки. В отделке передней консоли используется натуральный японский ясень и кожа Nappa. Кроме всего, это первая модель Mazda с штатным мультимедийным комплексом, который поддерживает мобильные онлайн-платформы Android Auto и Apple CarPlay.

Комплектации пополнились версиями Active и Executive. Стоимость первой составляет от 2 795 000 рублей, она отличается тканевой обивкой салона, а цена второй - от 3 357 000 рублей, она подойдет любителям сдержанной премиальности. Также Executive станет самой популярной версией в РФ, утверждает пресс-служба компании.

Производитель Mazda сообщает, что рестайлинговый CX-9 станет доступен покупателю уже в марте этого года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Соединённых Штатах с ужасом
В Сети представили дизайн компактного и
Пошуметь и устроить громкие овации: The
На Кузбассе обнаружили труп мужчины
Беглов: Санкт-Петербургу на
STALKER The Arrival может стать новой
Отец Юлии Началовой рассказал, что его
Олег Кожемяко принял во Владивостоке
Больные раком мозга и ученые рассказали
В Москве митинг в защиту прав
Эксперты сравнили флагманы OnePlus 6T и
В России ставки по вкладам и кредитам
Екатерина Климова показала домашнее
Эксперты раскрыли малоизвестные факты о
Герман Греф выступил против роста
В России продемонстрирован
В Сети появился ролик обстановки
Описала свои чувства после тяжелой
Самую быструю в мире зарядку Oppo
Ученые нашли способ «читать» скрытые
Пластические хирурги посоветовали
Ученые выяснили, к чему приводит
Анфиса Чехова в мусульманском наряде
Уход от «моноброви» и увеличение
Анна Семенович из-за смерти Юлии
В Сети появились фотографии BMW X5 без
Мария Кожевникова не считает штамп в
Ученые: Повторное применение масла во
Роза Сябитова описала идеального
Бывшая подруга Бородиной Катя Жужа
Просмотреть все новости