Описала свои чувства после тяжелой утраты: Дочь Юлии Началовой Вера после смерти матери написала ей письмо





По словам отца Юлии Началовой, его внучке, потерявшей самого дорогого человека, приходится очень трудно, но она стойко переносит горе. 12-летней наследнице артистки долго не решались сообщить о трагедии. Вера Алдонина, узнав о смерти матери, рыдала всю ночь, однако смогла взять себя в руки. «Внучка проявила характер - она переживает, но держится», - отметил отец Началовой в студии у Андрея Малахова. Дочь знаменитости не закатывает истерик, она решила написать послание своей умершей матери. В письме Вера Алдонина, обращаясь к родительнице, описала свои чувства после тяжелой утраты. Виктор Началов не раскрыл деталей откровений внучки, так как считает, что это для нее очень личное.Наследницу звезды постоянно поддерживает ее отец Евгений Алдонин, бабушки и дедушки, поэтому у нее нет недостатка во внимании. Композитор подчеркнул, что для всей семьи сейчас самое главное - поставить девочку «на ноги», дать достойное образование. Она быстро взрослеет, становится настоящей красавицей, прекрасно рисует, отличается артистичностью. Отец Началовой уверен, у внучки все будет хорошо, лишь бы она была здорова.