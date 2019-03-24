Описала свои чувства после тяжелой утраты: Дочь Юлии Началовой Вера после смерти матери написала ей письмо
Виктор Началов рассказал в студии программы «Привет, Андрей!», как его внучка справляется с тяжелой утратой. Вера Алдонина после смерти матери решила написать письмо с обращением к ней.
По словам отца Юлии Началовой, его внучке, потерявшей самого дорогого человека, приходится очень трудно, но она стойко переносит горе. 12-летней наследнице артистки долго не решались сообщить о трагедии. Вера Алдонина, узнав о смерти матери, рыдала всю ночь, однако смогла взять себя в руки. «Внучка проявила характер - она переживает, но держится», - отметил отец Началовой в студии у Андрея Малахова. Дочь знаменитости не закатывает истерик, она решила написать послание своей умершей матери. В письме Вера Алдонина, обращаясь к родительнице, описала свои чувства после тяжелой утраты. Виктор Началов не раскрыл деталей откровений внучки, так как считает, что это для нее очень личное.
Наследницу звезды постоянно поддерживает ее отец Евгений Алдонин, бабушки и дедушки, поэтому у нее нет недостатка во внимании. Композитор подчеркнул, что для всей семьи сейчас самое главное - поставить девочку «на ноги», дать достойное образование. Она быстро взрослеет, становится настоящей красавицей, прекрасно рисует, отличается артистичностью. Отец Началовой уверен, у внучки все будет хорошо, лишь бы она была здорова.
По словам отца Юлии Началовой, его внучке, потерявшей самого дорогого человека, приходится очень трудно, но она стойко переносит горе. 12-летней наследнице артистки долго не решались сообщить о трагедии. Вера Алдонина, узнав о смерти матери, рыдала всю ночь, однако смогла взять себя в руки. «Внучка проявила характер - она переживает, но держится», - отметил отец Началовой в студии у Андрея Малахова. Дочь знаменитости не закатывает истерик, она решила написать послание своей умершей матери. В письме Вера Алдонина, обращаясь к родительнице, описала свои чувства после тяжелой утраты. Виктор Началов не раскрыл деталей откровений внучки, так как считает, что это для нее очень личное.
Наследницу звезды постоянно поддерживает ее отец Евгений Алдонин, бабушки и дедушки, поэтому у нее нет недостатка во внимании. Композитор подчеркнул, что для всей семьи сейчас самое главное - поставить девочку «на ноги», дать достойное образование. Она быстро взрослеет, становится настоящей красавицей, прекрасно рисует, отличается артистичностью. Отец Началовой уверен, у внучки все будет хорошо, лишь бы она была здорова.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:33