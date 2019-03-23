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Кейт Миддлтон крепко поссорилась со своей лучшей подругой

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери. Обе дамы общались долгое время и дружили семьями, но с недавних пор ситуация кардинально изменилась.
Кейт Миддлтон крепко поссорилась со своей лучшей подругой

О экс-подруге герцогини известно не так много. Ныне ей 35 лет, а ранее она сотрудничала с модельным агентством, благодаря которому позже прославилась Кейт Мосс. Супруг Ханбери из старинного британского рода, который пользуется уважением у всей королевской семьи, особенно у Елизаветы II. У пары двое 9-летних близнецов, часто гуляющих в компании принца Джорджа.

Роуз Ханбери и Дэвид Роксэведж живут недалеко от наследников британской короны и часто проводят время вместе. Недавно Миддлтон и ее подруга прекратили общаться, серьезно поссорившись, и не исключается, что общий язык в ближайшее время они так и не найдут. Герцогиня так обозлилась, что потребовала от принца Уильяма отдалить знакомую чету от королевского двора, несмотря на все его старания помирить двух дам.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:20

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