Максим Галкин рассказал о подготовке сюрприза к юбилею Аллы Пугачевой

В подготовке гала-концерта «Подарок для Аллы» принимают участие сотрудники Первого канала, «Красного квадрата» и Moscow Show, а также такие звёзды отечественного шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Игорь Крутой и другие. Ведущим на мероприятии будет Максим Галкин, а выступающими, помимо прочих артистов, – Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Николай Басков, Светлана Лобода, Лолита Милявская, Пелагея.Своё 70-летие Алла Пугачёва отметит 15 апреля, а через 2 дня после этого она даст грандиозный сольный концерт в Кремлёвском Дворце.