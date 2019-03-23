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Максим Галкин рассказал о подготовке сюрприза к юбилею Аллы Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о подготовке к юбилею супруги Аллы Пугачевой сюрприза. Им станет гала-концерт, датой проведения которого выбрано 8 апреля, а площадкой – столичный Crocus City Hall.
Максим Галкин рассказал о подготовке сюрприза к юбилею Аллы Пугачевой

В подготовке гала-концерта «Подарок для Аллы» принимают участие сотрудники Первого канала, «Красного квадрата» и Moscow Show, а также такие звёзды отечественного шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Игорь Крутой и другие. Ведущим на мероприятии будет Максим Галкин, а выступающими, помимо прочих артистов, – Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Николай Басков, Светлана Лобода, Лолита Милявская, Пелагея.

Своё 70-летие Алла Пугачёва отметит 15 апреля, а через 2 дня после этого она даст грандиозный сольный концерт в Кремлёвском Дворце.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:55

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