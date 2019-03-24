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Пластические хирурги посоветовали Татьяне Васильевой отказаться от дальнейших операций

Пластические хирурги высказали свое профессиональное мнение относительно актрисы Татьяны Васильевой. Они посоветовали ей отказаться от дальнейших операций по изменению и корректировке внешности.
Пластические хирурги посоветовали Татьяне Васильевой отказаться от дальнейших операций

72-летняя актриса определенно не выглядит на свой возраст, но при этом совершенно не скрывает, каким образом достигла подобного результата. Татьяна Васильева не один раз рассказывала о том, сколько и какие пластические операции она перенесла. Артистка отмечает, в ее случае очень легко сбиться со счета: многократная круговая подтяжка лица, блефаропластика, подтягивание кожи с помощью нитевого лифтинга, использование филлеров и многое другое.

Александр Вдовин - пластический хирург с большим опытом. Он отмечает, Татьяне Васильевой необходимо отказаться от дальнейших вмешательств и лучше сосредоточится на современных методах аппаратной косметологии. Эксперт рассказывает, такие методы дадут результат не сильно хуже, но при этом сохранят здоровья актрисы и ей не придется рисковать каждый раз, когда она ложится под скальпель.

Мнение Александра Вдовина поддержала врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова. По ее мнению, артистке действительно необходимо уважать свой возраст и отказаться от грубого хирургического вмешательства. Она также порекомендовала современную аппаратную терапию. Врач отметила, этот подход не только улучшит внешний вид, но и сделает кожу лица более здоровой и крепкой, чего нельзя добиться с помощью пластической хирургии.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:11

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