Катя Лель: Перед смертью дочь подарила Юлии Началовой рисунок с дельфином из снов певицы

Популярная исполнительница все еще не может прийти в себя после кончины Началовой. Смерть подруги она восприняла очень тяжело. Не так давно Лель рассказала особенную для умершей информацию. Более 30 лет назад певице приснился сон, в котором она увидела дельфинов. При этом этих морских обитателей она любила с детских лет.Перед смертью Началова получила подарок от дочери Веры. Она нарисовала дельфина, который очень напоминал того, который давно приснился ей. Исполнительнице очень понравилось творение дочери, и для нее это, по словам Кати Лель, стало своеобразным талисманом. Между матерью и ее наследницей была сильная связь, Юлия Началова очень любила родного ребенка, стремясь больше времени проводить с ней.Лель планировала вместе с подругой отметить день рождения своей дочери в апреле, но судьба распорядилась иначе.