Ученые нашли способ «читать» скрытые эмоции





Ученые отмечают, чтение эмоций по лицу – одновременно одно из самых сложных и интересных направлений изучения всей области отношений между людьми. Все дело в процессе формирования и отображения переживаний. Не все эмоции, испытываемые человеком, найдут свое проявление на его лице, отмечают ученые. Для упрощения процесса распознавания подобных переживаний они провели свое необычное исследование.Была выдвинута гипотеза: прямые линии и неровные края говорят о негативных эмоциях, а кривые и круглые – о позитивных. Используя это правило, ученые создали два типа фигур, имитирующих лицо: «X» и «V». В первом случае кончики бровей и губ были опущены вниз, а во втором ровно наоборот – подняты наверх. Затем два эти варианта начали подкладывать задним фоном на фотографии реальных людей, и просили испытуемых постараться определить эмоции изображенного человека.Такая необычная помощь помогла им значительно эффективнее идентифицировать переживания, отраженные на лице. Они быстро посчитали, что теперь всегда будут знать, что задумал другой человек, но как только ученые убрали задний фон с типами лица «X» и «V» - опознавать переживания стало опять очень сложно. Поэтому, отмечают исследователи, их гипотеза оказалась верной, но для ее применения нужен немалый практический опыт.