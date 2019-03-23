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Станислав Садальский показал фото Лидии Федосеевой-Шукшиной в больнице с «другим мужчиной»

Станислав Садальский навестил Лидию Федосееву-Шукшину в больнице, куда она попала после возвращения из Испании. Артист показал в своём Instagram-аккаунте фото с актрисой, выразил удивление, что в палате он обнаружил не её супруга Бари Алибасова, а «другого мужчину».
Станислав Садальский показал фото Лидии Федосеевой-Шукшиной в больнице с «другим мужчиной»

В посте к фотокадру Станислав Садальский отметил: Лидия Федосеева-Шукшина и её знакомый достаточно мило беседовали, едва ли не «ворковали». Также блогер поделился и собственным снимком в компании с актрисой, на котором артистка выглядит вполне здоровой.

Станислав Садальский успокоил поклонников Лидии Федосеевой-Шукшины, уверив их, что хотя народная артистка и была доставлена в госпиталь им. Вишневского в «каталке», ныне, благодаря усилиям врачей, она уже ходить самостоятельно.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:40

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