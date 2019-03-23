Ведущий дизайнер Apple раскрыл секрет популярности AirPods





Над внешним видом аксессуара представители фирмы трудились очень внимательно, не забывая про незначительные фрагменты, на которые было обращено отдельное внимание. В результате наушники получились удобными и визуально воздушными.Другим важным преимуществом дизайнер Apple называет положение устройства. Из-за всяческих мелких деталей гарнитурой приятно пользоваться, что нравится клиентам компании. Не раз конструкторы оптимизировали магниты в AirPods для появления характерного щелчка при закрытии кейса.Много времени инженеры потратили на проработку фактора правильного положения, но такая система приемлема для разработчиков, что признал Айв, поэтому наушники так нравятся потребителям.