Ведущий дизайнер Apple раскрыл секрет популярности AirPods
Ведущий дизайнер американской компании Apple Джони Айв рассекретил причину большой популярности беспроводных наушников AirPods. Все дело в экстерьере и положении модели.
Над внешним видом аксессуара представители фирмы трудились очень внимательно, не забывая про незначительные фрагменты, на которые было обращено отдельное внимание. В результате наушники получились удобными и визуально воздушными.
Другим важным преимуществом дизайнер Apple называет положение устройства. Из-за всяческих мелких деталей гарнитурой приятно пользоваться, что нравится клиентам компании. Не раз конструкторы оптимизировали магниты в AirPods для появления характерного щелчка при закрытии кейса.
Много времени инженеры потратили на проработку фактора правильного положения, но такая система приемлема для разработчиков, что признал Айв, поэтому наушники так нравятся потребителям.
Над внешним видом аксессуара представители фирмы трудились очень внимательно, не забывая про незначительные фрагменты, на которые было обращено отдельное внимание. В результате наушники получились удобными и визуально воздушными.
Другим важным преимуществом дизайнер Apple называет положение устройства. Из-за всяческих мелких деталей гарнитурой приятно пользоваться, что нравится клиентам компании. Не раз конструкторы оптимизировали магниты в AirPods для появления характерного щелчка при закрытии кейса.
Много времени инженеры потратили на проработку фактора правильного положения, но такая система приемлема для разработчиков, что признал Айв, поэтому наушники так нравятся потребителям.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:18