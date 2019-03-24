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Анфиса Чехова в мусульманском наряде провела фотосессию в Абу-Даби

Анфиса Чехова провела фотосессию в пустыне на территории Абу-Даби, надев мусульманский наряд. Телеведущая поделилась кадрами на личной странице в Instagram.
Анфиса Чехова в мусульманском наряде провела фотосессию в Абу-Даби

По её словам, в Абу-Даби было сделано большое количество фото, поэтому выбрать самые лучшие ей оказалось не под силу. Телеведущая вместе с сыном прогулялась по пустыне. Необычные пейзажи она назвала местом вдохновения, отметив желание ребёнка посетить эту местность снова. Для фотосессии Чехова надела местные национальные одежды. Некоторые комментаторы посчитали это неуважением к мусульманским традициям.

Анфиса Чехова возразила, что видела на лицах местных жителей исключительно приветливые выражения и добрые улыбки. В хиджабе её встречали достаточно тепло. Анфиса Чехова рекомендовала поклонникам избавиться от всяческих предрассудков касательно традиционной одежды ряда государств. Многие фанаты назвали вид знаменитости в восточном наряде гармоничным.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 05:11

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