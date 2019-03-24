Ученые выяснили, к чему приводит недостаточное питье воды в пожилом возрасте





Главной проблемой в данной области является то, что не существует так называемого «золотого стандарта». Обычно люди очень недооценивают последствия несоблюдения питьевого режима и это приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Ученые отмечают, даже врачи не до конца знают, сколько конкретно воды необходимо выпивать в течении дня.Для разрешения этого вопроса американские исследователи сконцентрировали свое внимание на той группе людей, кто больше остальных страдает от обезвоживания, – стариках. Они изучили 53 человека в возрасте от 65 лет и старше, результаты оказались еще более серьезными, чем предполагали ученые.Наибольшее обезвоживание организма происходит утром, а в течении дня ситуация становится лучше, но не значительно. Пожилые люди, употребляющие недостаточное количество воды, оказались более подверженными негативному воздействую бактерий и вирусов. Эта группа была склонной к заболеванию мочевыводящих путей, пневмонии и более простым респираторным заболеваниям. Ученые отмечают, несоблюдение питьевого режима влияет также и на сам процесс выздоровления.