АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Земля и Луна могли быть одним объектом под названием Синестия
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Ученые выяснили, к чему приводит недостаточное питье воды в пожилом возрасте

Американские ученые провели исследование и выяснили, к чему приводит недостаточное питье воды в пожилом возрасте. Это делает организм людей менее защищенным против многих болезней.
Ученые выяснили, к чему приводит недостаточное питье воды в пожилом возрасте

Главной проблемой в данной области является то, что не существует так называемого «золотого стандарта». Обычно люди очень недооценивают последствия несоблюдения питьевого режима и это приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Ученые отмечают, даже врачи не до конца знают, сколько конкретно воды необходимо выпивать в течении дня.

Для разрешения этого вопроса американские исследователи сконцентрировали свое внимание на той группе людей, кто больше остальных страдает от обезвоживания, – стариках. Они изучили 53 человека в возрасте от 65 лет и старше, результаты оказались еще более серьезными, чем предполагали ученые.

Наибольшее обезвоживание организма происходит утром, а в течении дня ситуация становится лучше, но не значительно. Пожилые люди, употребляющие недостаточное количество воды, оказались более подверженными негативному воздействую бактерий и вирусов. Эта группа была склонной к заболеванию мочевыводящих путей, пневмонии и более простым респираторным заболеваниям. Ученые отмечают, несоблюдение питьевого режима влияет также и на сам процесс выздоровления.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выяснили, к чему приводит
Анфиса Чехова в мусульманском наряде
Уход от «моноброви» и увеличение
Анна Семенович из-за смерти Юлии
В Сети появились фотографии BMW X5 без
Мария Кожевникова не считает штамп в
Ученые: Повторное применение масла во
Роза Сябитова описала идеального
Бывшая подруга Бородиной Катя Жужа
Эксперт рассказал о возможном виде
Кейт Миддлтон крепко поссорилась со
Ученые узнали, как обычно люди
Автопарк Андрея Аршавина включает
Катя Лель: Перед смертью дочь подарила
Максим Галкин рассказал о подготовке
Опубликованы данные о новом Chevrolet
Станислав Садальский показал фото Лидии
Модель plus size из США показала
Над рекой Мерси в Англии заметили три
Ведущий дизайнер Apple раскрыл секрет
"Помочь Вере оставить квартиру": Анна
В Тамбовской области молодой парень
УАЗ продолжил работу по созданию
Фигуристка Евгения Медведева стала
В Санкт-Петербурге молодой мужчина умер
В Интернет «слили» сюжет первой серии
Стало известно, как яркие участники
Над Китаем возникла огромная женская
В Австралии продают по цене KIA Rio
Ученые: Молитвы не влияют на исцеление
Просмотреть все новости