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Анна Семенович из-за смерти Юлии Началовой ложится в больницу на обследование

Певица Анна Семенович из-за преждевременной смерти Юлии Началовой ложится в больницу на обследование. Об этом рассказал в рамках телепередачи Андрея Малахова Николай Басков.
Анна Семенович из-за смерти Юлии Началовой ложится в больницу на обследование

Вокалист пояснил: Анна Семенович после смерти Юлии Началовой осознала, насколько огромна та нагрузка, которая ложится на современного артиста. Всевозможные стрессы, пристальное внимание общественности, множество авиаперелётов – всё это очень сильно подрывает здоровье публичных людей. И зачастую в стремительном ритме жизни человек, особенно знаменитый, игнорирует первые сигналы организма о произошедших в нём сбоях, а когда обращается за медицинской помощью, порой оказывается уже слишком поздно.

В связи с этим Анна Семенович решила лечь в больницу на обследование, для того чтобы предупредить возможное повторение в её жизни ситуации с преждевременной смертью Юлии Началовой, а своими планами она поделилась с Николаем Басковым в телефонном звонке.

Артист в рамках телепередачи призвал граждан не заниматься самолечением и не принимать никаких медикаментов «по советам знакомых». Говоря о Юлии Началовой, Николай Басков не смог сдержать слёз, отметив, что её смерть буквально подкосила его.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 03:11

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