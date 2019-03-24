В Сети появились фотографии BMW X5 без камуфляжа





На кадрах перед юзерами показана машина ярко-красного цвета с несколькими изменениями, в связи с которыми можно предположить, что компания из Германии выпустит M-версию. На задней стороне автомобиля имеется эмблема, указывающая на модификацию X5 M Competition. У этой версии четыре выхлопные трубы, задний бампер иных параметров и стеганая дверная панель с зеркалом.Среди технических характеристик BMW X5 стоит отметить V8-двигатель, который способен развивать 625 лошадиных сил и 750 Hм. Точно такой агрегат применяется в модификации M5 X Competition.