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В Сети появились фотографии BMW X5 без камуфляжа

В Интернете появились снимки нового автомобиля BMW X5 без камуфляжа. Премьера немецкой модели состоится спустя несколько месяцев.
В Сети появились фотографии BMW X5 без камуфляжа

На кадрах перед юзерами показана машина ярко-красного цвета с несколькими изменениями, в связи с которыми можно предположить, что компания из Германии выпустит M-версию. На задней стороне автомобиля имеется эмблема, указывающая на модификацию X5 M Competition. У этой версии четыре выхлопные трубы, задний бампер иных параметров и стеганая дверная панель с зеркалом.

Среди технических характеристик BMW X5 стоит отметить V8-двигатель, который способен развивать 625 лошадиных сил и 750 Hм. Точно такой агрегат применяется в модификации M5 X Competition.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:11

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