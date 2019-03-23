Роза Сябитова описала идеального мужчину, от которого нужно бежать

констатировала Роза Сябитова. Знаменитая телесваха пояснила: изначально подобные люди проявляют себя с благородной стороны, кажутся женщинам идеальными во всех отношениях и выглядят на самом деле «мечтой». Но с течением времени такой партнёр начинает одерживать верх над влюбившейся в него дамой, причём её мнением не интересуется, а навязывает своё собственное даже в мелочах.Всё это в конечном итоге приведёт к тому, что женщина станет полностью уязвимой перед таким мужчиной и, как следствие, несчастной, предупредила Роза Сябитова, порекомендовав своим Instagram-подписчицам не связываться с подобными «идеальными» ухажёрами.