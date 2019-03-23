Роза Сябитова описала идеального мужчину, от которого нужно бежать
Телеведущая Роза Сябитова на своей странице в Instagram описала идеального мужчину, от которого всё-таки женщинам стоит бежать как можно дальше, иначе они не смогут быть счастливыми. В пример такого образа знаменитость поставила персонажа из американского триллера «11 друзей Оушена», воплощённого на экране актёром Джорджем Клуни.
«Каши с таким мужчиной не сварить, да и отношений не построить», – констатировала Роза Сябитова. Знаменитая телесваха пояснила: изначально подобные люди проявляют себя с благородной стороны, кажутся женщинам идеальными во всех отношениях и выглядят на самом деле «мечтой». Но с течением времени такой партнёр начинает одерживать верх над влюбившейся в него дамой, причём её мнением не интересуется, а навязывает своё собственное даже в мелочах.
Всё это в конечном итоге приведёт к тому, что женщина станет полностью уязвимой перед таким мужчиной и, как следствие, несчастной, предупредила Роза Сябитова, порекомендовав своим Instagram-подписчицам не связываться с подобными «идеальными» ухажёрами.
«Каши с таким мужчиной не сварить, да и отношений не построить», – констатировала Роза Сябитова. Знаменитая телесваха пояснила: изначально подобные люди проявляют себя с благородной стороны, кажутся женщинам идеальными во всех отношениях и выглядят на самом деле «мечтой». Но с течением времени такой партнёр начинает одерживать верх над влюбившейся в него дамой, причём её мнением не интересуется, а навязывает своё собственное даже в мелочах.
Всё это в конечном итоге приведёт к тому, что женщина станет полностью уязвимой перед таким мужчиной и, как следствие, несчастной, предупредила Роза Сябитова, порекомендовав своим Instagram-подписчицам не связываться с подобными «идеальными» ухажёрами.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Вчера, 23:11