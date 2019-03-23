Над рекой Мерси в Англии заметили три НЛО
На рекой Мерси в Англии некий свидетель запечатлел низколетящие объекты, напоминающие НЛО. Инцидент прокомментировал известный уфолог и искатель пришельцев Скотт Уоринг.
Жителю Туманного Альбиона удалось запечатлеть на камеру несколько НЛО. Уоринг считает, что в действительности над Англией пролетели не два, а три внеземных диска, последний из которых сумел спрятаться за облаком. Уфолог не видит ничего удивительного в этом, уверяя в наличии у гуманоидов технологий, которые помогают создавать структуры, схожие с тучами, в небесном пространстве.
Скотт Уоринг не раз пытался доказать общественности присутствие во Вселенной представителей внеземных высокоразвитых цивилизаций, но не во всех случаях земляне ему доверяют.
Жителю Туманного Альбиона удалось запечатлеть на камеру несколько НЛО. Уоринг считает, что в действительности над Англией пролетели не два, а три внеземных диска, последний из которых сумел спрятаться за облаком. Уфолог не видит ничего удивительного в этом, уверяя в наличии у гуманоидов технологий, которые помогают создавать структуры, схожие с тучами, в небесном пространстве.
Скотт Уоринг не раз пытался доказать общественности присутствие во Вселенной представителей внеземных высокоразвитых цивилизаций, но не во всех случаях земляне ему доверяют.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:25