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Над рекой Мерси в Англии заметили три НЛО

На рекой Мерси в Англии некий свидетель запечатлел низколетящие объекты, напоминающие НЛО. Инцидент прокомментировал известный уфолог и искатель пришельцев Скотт Уоринг.
Над рекой Мерси в Англии заметили три НЛО

Жителю Туманного Альбиона удалось запечатлеть на камеру несколько НЛО. Уоринг считает, что в действительности над Англией пролетели не два, а три внеземных диска, последний из которых сумел спрятаться за облаком. Уфолог не видит ничего удивительного в этом, уверяя в наличии у гуманоидов технологий, которые помогают создавать структуры, схожие с тучами, в небесном пространстве.

Скотт Уоринг не раз пытался доказать общественности присутствие во Вселенной представителей внеземных высокоразвитых цивилизаций, но не во всех случаях земляне ему доверяют.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:25

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