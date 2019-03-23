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В Санкт-Петербурге молодой мужчина умер после падения с высоты

В Санкт-Петербурге молодой мужчина умер после падения с высоты. Тело погибшего заметили прохожие и сообщили об инциденте городским правоохранителям.
В Санкт-Петербурге молодой мужчина умер после падения с высоты

Это произошло 23 марта около 11:40 по местному времени. В Московском районе Санкт-Петербурга возле парадной одного из домов было обнаружено тело молодого мужчины, он уже был мертв. Прохожие вызвали на место правоохранителей и тем удалось установить личность погибшего. Им оказался 24-летний житель города. Предположительно, он упал с высоты. Другие обстоятельства смертельной ситуации неизвестны.

На месте инцидента работают правоохранительные органы Санкт-Петербурга. Они проведут проверку всех обстоятельств данного дела, включая судебно-медицинскую экспертизу. Она позволит установить, в каком состоянии находился мужчина незадолго до падения с высоты, и вызывало ли оно саму смерть. Сейчас проходит опрос потенциальных свидетелей этого происшествия. Правоохранители обещают сделать заявление, когда у них появятся новые сведения о ситуации.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:43

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