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Модель plus size из США показала большую обнаженную грудь на фото

Модель plus size из США Бри Киш, известная своими рыжими волосами, опубликовала в Instagram очередной откровенный снимок. На фото она находится по пояс без одежды и прикрывает рукой грудь.
Модель plus size из США показала большую обнаженную грудь на фото

Киш улыбается в объектив, демонстрируя свои оголенные прелести. Многочисленные фолловеры написали ей комплименты по поводу публикации таких фотографий. Многим из них нравится в модели не только фигура, но и огненные волосы и веснушки.

Бри Киш чуть больше 20 лет. Она является активным пользователем социальной сети Instagram, где публикует изображения в купальнике и бикини. Ее посты просматривает больше 200 000 человек. Модель plus size нередко принимает участие в показах и снимается для американских брендов пляжных нарядов.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:32

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