АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Земля и Луна могли быть одним объектом под названием Синестия
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Мария Кожевникова не считает штамп в паспорте принципиальным и не спешит замуж за Евгения Васильева

Актриса отечественного театра и кино Мария Кожевникова объяснила, почему не спешит выходить замуж за отца своих наследников Евгения Васильева. Звезда поделилась подробностями личной жизни с ведущей ток-шоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой.
Мария Кожевникова не считает штамп в паспорте принципиальным и не спешит замуж за Евгения Васильева

Мария Кожевникова живет вместе с Евгением Васильевым около пяти лет. Они воспитывают троих детей, но связывать себя узами брака пока не спешат. В эфире программы «Секрет на миллион» актриса призналась, что расписаться можно в любой момент. Этот вопрос для Кожениковой и Васильева не является принципиальным. По словам звезды, они собирались сыграть красивую свадьбу в честь пятилетия, но решили отправиться на отдых в августе.
Мария Кожевникова не считает штамп в паспорте принципиальным и не спешит замуж за Евгения Васильева

Отсутствие штампа в паспорте не помешало Марии Кожевниковой и ее возлюбленному обвенчаться несколько лет назад. Знаменитость не скрывает, после венчания жизнь пары стала спокойнее.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Кожевникова не считает штамп в
Ученые: Повторное применение масла во
Роза Сябитова описала идеального
Бывшая подруга Бородиной Катя Жужа
Эксперт рассказал о возможном виде
Кейт Миддлтон крепко поссорилась со
Ученые узнали, как обычно люди
Автопарк Андрея Аршавина включает
Катя Лель: Перед смертью дочь подарила
Максим Галкин рассказал о подготовке
Опубликованы данные о новом Chevrolet
Станислав Садальский показал фото Лидии
Модель plus size из США показала
Над рекой Мерси в Англии заметили три
Ведущий дизайнер Apple раскрыл секрет
"Помочь Вере оставить квартиру": Анна
В Тамбовской области молодой парень
УАЗ продолжил работу по созданию
Фигуристка Евгения Медведева стала
В Санкт-Петербурге молодой мужчина умер
В Интернет «слили» сюжет первой серии
Стало известно, как яркие участники
Над Китаем возникла огромная женская
В Австралии продают по цене KIA Rio
Ученые: Молитвы не влияют на исцеление
Apple запатентовала беспроводную
"Госпитализация носит профилактический
Honda Jazz нового поколения получит
Медики из США обнаружили метод лечения
Ольга Рапунцель появилась в эфире
Просмотреть все новости