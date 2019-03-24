Мария Кожевникова не считает штамп в паспорте принципиальным и не спешит замуж за Евгения Васильева
Актриса отечественного театра и кино Мария Кожевникова объяснила, почему не спешит выходить замуж за отца своих наследников Евгения Васильева. Звезда поделилась подробностями личной жизни с ведущей ток-шоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой.
Мария Кожевникова живет вместе с Евгением Васильевым около пяти лет. Они воспитывают троих детей, но связывать себя узами брака пока не спешат. В эфире программы «Секрет на миллион» актриса призналась, что расписаться можно в любой момент. Этот вопрос для Кожениковой и Васильева не является принципиальным. По словам звезды, они собирались сыграть красивую свадьбу в честь пятилетия, но решили отправиться на отдых в августе.
Отсутствие штампа в паспорте не помешало Марии Кожевниковой и ее возлюбленному обвенчаться несколько лет назад. Знаменитость не скрывает, после венчания жизнь пары стала спокойнее.
Мария Кожевникова живет вместе с Евгением Васильевым около пяти лет. Они воспитывают троих детей, но связывать себя узами брака пока не спешат. В эфире программы «Секрет на миллион» актриса призналась, что расписаться можно в любой момент. Этот вопрос для Кожениковой и Васильева не является принципиальным. По словам звезды, они собирались сыграть красивую свадьбу в честь пятилетия, но решили отправиться на отдых в августе.
Отсутствие штампа в паспорте не помешало Марии Кожевниковой и ее возлюбленному обвенчаться несколько лет назад. Знаменитость не скрывает, после венчания жизнь пары стала спокойнее.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:11