Автопарк Андрея Аршавина включает только немецкие машины





Изучив состав автопарка Андрея, можно сделать вывод, что он - большой поклонник знаменитого «немецкого качества», ведь в его гараже находятся автомобили исключительно из Германии. Первым обращает на себя внимание премиальный кроссовер Audi Q7. Его внешний вид сразу выделяется на фоне остальных автомобилей, а ходовые характеристики вызывают детский восторг. Под его капотом скрываются 500 «лошадей», способные разогнать автомобиль до сотни всего за 5,5 секунды.Рядом стоит другой внедорожник - BMW X5. Он буквально нафарширован современными системами безопасности и комфорта. Не обошлось в автопарке Андрея Аршавина и без суперкара. У него есть Porsche Panamera Turbo Executive. Этот «монстр» оснащен двигателем, выдающим 550 лошадиных сил и разгоняющим его до «сотни» всего за 3,9 секунды. Несмотря на это, спорткар имеет просторный салон, систему помощи при парковке, четырехзонный климат-контроль и многое другое.Главным украшением всего немецкого автопарка футболиста является двухдверный кабриолет BMW 6-Series. Автомобиль имеет силовой агрегат на 250 «лошадок», а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.