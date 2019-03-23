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Автопарк Андрея Аршавина включает только немецкие машины

Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин имеет большой автопарк, но он включает только немецкие автомобили. В гараже спортсмена находятся кроссоверы, кабриолет и спорткар.
Автопарк Андрея Аршавина включает только немецкие машины

Изучив состав автопарка Андрея, можно сделать вывод, что он - большой поклонник знаменитого «немецкого качества», ведь в его гараже находятся автомобили исключительно из Германии. Первым обращает на себя внимание премиальный кроссовер Audi Q7. Его внешний вид сразу выделяется на фоне остальных автомобилей, а ходовые характеристики вызывают детский восторг. Под его капотом скрываются 500 «лошадей», способные разогнать автомобиль до сотни всего за 5,5 секунды.
Автопарк Андрея Аршавина включает только немецкие машины

Рядом стоит другой внедорожник - BMW X5. Он буквально нафарширован современными системами безопасности и комфорта. Не обошлось в автопарке Андрея Аршавина и без суперкара. У него есть Porsche Panamera Turbo Executive. Этот «монстр» оснащен двигателем, выдающим 550 лошадиных сил и разгоняющим его до «сотни» всего за 3,9 секунды. Несмотря на это, спорткар имеет просторный салон, систему помощи при парковке, четырехзонный климат-контроль и многое другое.
Автопарк Андрея Аршавина включает только немецкие машины

Главным украшением всего немецкого автопарка футболиста является двухдверный кабриолет BMW 6-Series. Автомобиль имеет силовой агрегат на 250 «лошадок», а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:11

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