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В Интернет «слили» сюжет первой серии последнего сезона «Игры престолов»

Премьера последнего сезона «Игры престолов» выйдет 14 апреля, но накануне в Сети появилась первая серия завершающей части проекта. Опубликовал ее один из пользователей YouTube.
В Интернет «слили» сюжет первой серии последнего сезона «Игры престолов»

Этот же юзер уже «сливал» один из эпизодов сериала пару лет назад, повторив свое действие снова. Некоторые поклонники успели посмотреть новинку, но вскоре ее удалили из Сети. Счастливчики поделились своими впечатлениями в социальных сетях с остальными фанатами «Игры престолов», но модераторы и там были бдительны, удалив за ночь десятки постов в Twitter со спойлерами.

В связи с произошедшим возник скандал в телекомпании HBO, которая занимается трансляцией популярного сериала. Возмущаются и поклонники, желающие поскорее увидеть давно ожидаемые эпизоды.

Всего в финальной части будет шесть серий, последняя выйдет на экраны 21 мая. Джордж Мартин, написавший книги, по которым сняли кинопродукт, не прокомментировал «слив». Ранее, посетив Санкт-Петербург, он заявил, что только пишет свои произведения, не вмешиваясь в съемку кинокартин.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:35

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