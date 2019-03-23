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Стало известно, как яркие участники экстремального шоу "Последний герой" устроили свою жизнь

Первая премьера реалити-шоу «Последний герой» состоялась в 2001 году. Тогда за «современными Робинзонами» следили миллионы телезрителей. Что же случилось с участниками экстремального проекта и как живут сейчас самые яркие герои?
Стало известно, как яркие участники экстремального шоу "Последний герой" устроили свою жизнь

В первом сезоне популярного шоу практически не было звезд шоу-бизнеса. За выживание боролись самые обычные люди, такие как Сергей Одинцов, работающий таможенником. Именно этому харизматичному и мужественному участнику удалось стать победителем. После успешного участия Одинцов решил уволиться с прежней работы. Он приобрел новую квартиру и открыл свое кафе в Курске. Позднее «последний герой» сосредоточился на политике и вскоре стал депутатом.
Стало известно, как яркие участники экстремального шоу "Последний герой" устроили свою жизнь

Еще одна яркая участница реалити-шоу – украинка Елена Барткова. Многие запомнили ее как самую раскрепощенную и сексуальную героиню. Барткова, купавшаяся топлесс на необитаемом острове, после завершения передачи переехала в Москву, где познакомилась с иллюзионистом Андреем Сафроновым и вышла за него замуж.
Стало известно, как яркие участники экстремального шоу "Последний герой" устроили свою жизнь

В 3-м сезоне «Последнего героя» не могла не появится актриса Елена Кондулайнен. Конкуренткам сразу не понравилась яркая и сексуальная артистка и ей пришлось покинуть проект сразу же после первого голосования. Сейчас звезду редко можно увидеть в кино, так как Кондулайнен решила посвятить себя семье. Актриса в 2010 году стала женой 27-летнего поклонника, с которым живет по сей день.
Стало известно, как яркие участники экстремального шоу "Последний герой" устроили свою жизнь
Стало известно, как яркие участники экстремального шоу "Последний герой" устроили свою жизнь

Певица Лика Стар после участия в 4-м сезоне шоу, где, будучи беременной мужественно справлялась с испытаниями, родила совершенно здорового ребенка, несмотря на беспокойства медиков и близких. Знаменитость предпочла сосредоточиться на семье и сейчас воспитывает троих наследников.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:28

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