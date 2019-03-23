Стало известно, как яркие участники экстремального шоу "Последний герой" устроили свою жизнь









В первом сезоне популярного шоу практически не было звезд шоу-бизнеса. За выживание боролись самые обычные люди, такие как Сергей Одинцов, работающий таможенником. Именно этому харизматичному и мужественному участнику удалось стать победителем. После успешного участия Одинцов решил уволиться с прежней работы. Он приобрел новую квартиру и открыл свое кафе в Курске. Позднее «последний герой» сосредоточился на политике и вскоре стал депутатом.Еще одна яркая участница реалити-шоу – украинка Елена Барткова. Многие запомнили ее как самую раскрепощенную и сексуальную героиню. Барткова, купавшаяся топлесс на необитаемом острове, после завершения передачи переехала в Москву, где познакомилась с иллюзионистом Андреем Сафроновым и вышла за него замуж.В 3-м сезоне «Последнего героя» не могла не появится актриса Елена Кондулайнен. Конкуренткам сразу не понравилась яркая и сексуальная артистка и ей пришлось покинуть проект сразу же после первого голосования. Сейчас звезду редко можно увидеть в кино, так как Кондулайнен решила посвятить себя семье. Актриса в 2010 году стала женой 27-летнего поклонника, с которым живет по сей день.Певица Лика Стар после участия в 4-м сезоне шоу, где, будучи беременной мужественно справлялась с испытаниями, родила совершенно здорового ребенка, несмотря на беспокойства медиков и близких. Знаменитость предпочла сосредоточиться на семье и сейчас воспитывает троих наследников.