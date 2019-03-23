Родители Юлии Началовой дали интервью Андрею Малахову

Запись эфира выходит на телеканале «России 1» сегодня, 23 марта. На представленной в Instagram видеозаписи из студии передачи можно увидеть плачущую мать Юлии Началовой. Андрей Малахов обнимает женщину. До этого он анонсировал выход передачи с информацией о последнем дне жизни артистки.Юлия Началова скончалась 16 марта. Певица перенесла волчанку, сахарный диабет и подагру. Организм знаменитости в какой-то момент пострадал от заражения крови. Именно сепсис указывается в официальном заключении о причине смерти. Юлию Началову похоронили 21 марта в Москве.