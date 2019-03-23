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Родители Юлии Началовой дали интервью Андрею Малахову

Родители Юлии Началовой пообщались с Андреем Малаховым. Певица умерла на минувшей неделе.
Родители Юлии Началовой дали интервью Андрею Малахову

Запись эфира выходит на телеканале «России 1» сегодня, 23 марта. На представленной в Instagram видеозаписи из студии передачи можно увидеть плачущую мать Юлии Началовой. Андрей Малахов обнимает женщину. До этого он анонсировал выход передачи с информацией о последнем дне жизни артистки.

Юлия Началова скончалась 16 марта. Певица перенесла волчанку, сахарный диабет и подагру. Организм знаменитости в какой-то момент пострадал от заражения крови. Именно сепсис указывается в официальном заключении о причине смерти. Юлию Началову похоронили 21 марта в Москве.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:27

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