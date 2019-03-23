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Барбара Стрейзанд оправдала педофилию Майкла Джексона его генетикой

Актриса и певица Барбара Стрейзанд принялась защищать педофилию Майкла Джексона. По ее мнению, все дело в генах умершего в 2009 году музыканта.
Барбара Стрейзанд оправдала педофилию Майкла Джексона его генетикой

Стрейзанд начала защищать артиста после многочисленных обвинений в его адрес касательно увлечения несовершеннолетними, о чем мировая публика узнала после премьеры документальной киноленты «Покидая Неверланд». Американская знаменитость считает, что такие сексуальные потребности Майкла Джексона можно объяснить генетически, и музыкант не мог быть кем-то другим, как бы не старался.

Актриса считает виновными в произошедшем родителей пострадавших детей, в частности, указывая на Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, которых Джексон будто бы домогался. Стрейзанд уверена, что эти несовершеннолетние ранее якобы чувствовали радость от подобного общения со знаменитостью. Тогда еще бывшие подростками ребята бывали в поместье певца и спали в одной комнате со взрослым человеком, поэтому 76-летняя артистка просит обвинять не Джексона, а матерей этих ребят за разрешение бывать у него.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:25

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