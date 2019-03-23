В Сети идея присвоения посмертного звания заслуженной артистки Юлии Началовой вызвала критику

Изначально об идее начали говорить после того, как PR-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева сообщила о том, что незадолго до смерти артистка подала необходимые документы для получения этого звания. Представительница певицы отметила, ответ так и не был получен. Похожий комментарий сделал отец погибшей исполнительницы Виктор Началов. Он заверил, что родственники сделают все возможное для того, чтобы певица получила своего «Заслуженного артиста РФ».Ситуацию прокомментировали и в кругах шоу-бизнеса. Филипп Киркоров отметил, он ничего не знает о самом процессе получения этого звания, но уверен в том, что Юлия Началова «честно его заслужила». Схожую позицию заняли и некоторые другие российские знаменитости.В Сети же подобные известия вызвали немало негатива и критики. Отдельные пользователи не считают погибшую исполнительницу достойной такого высокого государственного звания. Они отмечают, за последние дни в России умерли многие выдающиеся люди, но о них никто не вспомнил из-за смерти Юлии Началовой, которую превратили в «настоящее шоу».Поклонники исполнительницы встали на защиту своего кумира. Они уверены, артистка своим творчеством и трудом уже давно «наработала» на это звание.