В США прошел первый полет скоростного вертолета будущего





Разработкой вертолета занимались сразу три компании - Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing. Первый полет их боевой машины состоялся на испытательном полигоне Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По словам создателей, этот вертолет способен изменить все существующие правила игры на поле боя. Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIAN имеет два несущих коаксиальных винта и уникальную конструкцию хвостовой части. Именно последняя делает вертолет очень мобильным и скоростным.Вице-президент Sikorsky Future Vertical Lift Дэн Спур рассказал, их новинка может летать в два раза быстрее и дольше всех других имеющихся на вооружении США боевых машин этого класса. Он отмечает, Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIAN уже успели назвать «скоростным вертолетом будущего», и он уверен в том, что их творение оправдает это громкое имя.Нынешний полет стал дебютным, поэтому еще очень рано говорить о серийном выпуске этой модели. Несмотря на это, инженеры Boeing уже готовятся к этому моменту. Они отмечают, в военном деле никогда нельзя медлить, поэтому они готовы сделать серьезный рывок в этом направлении и ускорить массовое производство Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIAN. Согласно официальным планам армии США, на вооружение эти скоростные вертолеты должны поступить в начале 2030-х годов.