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В США прошел первый полет скоростного вертолета будущего

В США прошел первый пробный полет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIAN, его называют скоростным вертолетом будущего. Данная боевая машина может лететь в два раза быстрее, чем обычные образцы подобной военной техники.
В США прошел первый полет скоростного вертолета будущего

Разработкой вертолета занимались сразу три компании - Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing. Первый полет их боевой машины состоялся на испытательном полигоне Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По словам создателей, этот вертолет способен изменить все существующие правила игры на поле боя. Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIAN имеет два несущих коаксиальных винта и уникальную конструкцию хвостовой части. Именно последняя делает вертолет очень мобильным и скоростным.
В США прошел первый полет скоростного вертолета будущего

Вице-президент Sikorsky Future Vertical Lift Дэн Спур рассказал, их новинка может летать в два раза быстрее и дольше всех других имеющихся на вооружении США боевых машин этого класса. Он отмечает, Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIAN уже успели назвать «скоростным вертолетом будущего», и он уверен в том, что их творение оправдает это громкое имя.

Нынешний полет стал дебютным, поэтому еще очень рано говорить о серийном выпуске этой модели. Несмотря на это, инженеры Boeing уже готовятся к этому моменту. Они отмечают, в военном деле никогда нельзя медлить, поэтому они готовы сделать серьезный рывок в этом направлении и ускорить массовое производство Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIAN. Согласно официальным планам армии США, на вооружение эти скоростные вертолеты должны поступить в начале 2030-х годов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:14

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