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В Ираке женщина родила ребенка без носа

В Ираке, в одной из больниц города Эль-Фаллуджа женщина родила ребенка без носа. Младенец, дышащий ртом, смог прожить лишь три дня, сообщает организация Fallujah Birth Defects.
В Ираке женщина родила ребенка без носа

Отсутствие носа – патология, носящая название ариния. Этот порок считается очень редким и наблюдается у одного из 197 млн малышей. История медицины располагает сведениями о менее 100 случаях этого дефекта. У ребенка без носа также была микроцефалия, когда размеры черепа не соответствуют размерам тела. Сообщается, что братья и сестры удивительного малыша совершенно здоровы.

По мнению сообщества, случаи рождения младенцев с теми или иными генетическими дефектами значительно увеличились после начала войны в стране. Согласно данным, в Эль-Фаллудже до 15% новорожденных имеют отклонения – лишние пальцы, недоразвитые конечности. В городе было зафиксировано и рождение сиамских близнецов.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:54

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