В Ираке женщина родила ребенка без носа





Отсутствие носа – патология, носящая название ариния. Этот порок считается очень редким и наблюдается у одного из 197 млн малышей. История медицины располагает сведениями о менее 100 случаях этого дефекта. У ребенка без носа также была микроцефалия, когда размеры черепа не соответствуют размерам тела. Сообщается, что братья и сестры удивительного малыша совершенно здоровы.По мнению сообщества, случаи рождения младенцев с теми или иными генетическими дефектами значительно увеличились после начала войны в стране. Согласно данным, в Эль-Фаллудже до 15% новорожденных имеют отклонения – лишние пальцы, недоразвитые конечности. В городе было зафиксировано и рождение сиамских близнецов.