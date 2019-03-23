Для ровера ExoMars создали посадочный модуль «Казачок»





В паре аппараты станут представлять собой комплект оснащения 2-го этапа «ЭкзоМарс». Соответствующая программа реализуется Роскосмосом и ЕКА. Первый этап прошел с отправкой орбитального модуля TGO и посадочного аппарата Schiaparelli весной 2016 года. TGO смог закрепиться на орбите Марса. Schiaparelli столкнулся с поверхностью планеты осенью 2016 года после возникновения проблем в аппаратной части.«Розалинд Франклин» станет реализовать поиски следов древней жизни на Марсе, а помощь ему будет оказывать установка сверления горных пород, которая может погрузиться в грунт на глубину порядка 2-х метров. Модуль «Казачок» будет отвечать за анализ атмосферы и климатических условий планеты, контролировать радиационный фон, а также вести поиски воды в месте собственного расположения.