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Для ровера ExoMars создали посадочный модуль «Казачок»

Ровер «Розалинд Франклин» приземлится на поверхность Марса в начале 2021 года. Специально для него был создан посадочный модуль «Казачок».
Для ровера ExoMars создали посадочный модуль «Казачок»

В паре аппараты станут представлять собой комплект оснащения 2-го этапа «ЭкзоМарс». Соответствующая программа реализуется Роскосмосом и ЕКА. Первый этап прошел с отправкой орбитального модуля TGO и посадочного аппарата Schiaparelli весной 2016 года. TGO смог закрепиться на орбите Марса. Schiaparelli столкнулся с поверхностью планеты осенью 2016 года после возникновения проблем в аппаратной части.

«Розалинд Франклин» станет реализовать поиски следов древней жизни на Марсе, а помощь ему будет оказывать установка сверления горных пород, которая может погрузиться в грунт на глубину порядка 2-х метров. Модуль «Казачок» будет отвечать за анализ атмосферы и климатических условий планеты, контролировать радиационный фон, а также вести поиски воды в месте собственного расположения.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:17

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