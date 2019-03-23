Медики из США обнаружили метод лечения опаснейшей болезни печени





Вышеуказанный недуг часто является последствием цирроза печени. В связи с резким увеличением давления в воротной вене возникает варикозное расширение сосудов желудка и пищевода, а также печеночная энцефалопатия, что может привести к летальному исходу. На сегодня медики так и не придумали высококачественный метод лечения опасного заболевания, но недавно научные сотрудники американской Клиники Мэйо заметили, что иммунные клетки нейтрофилы влияют на формирование фибрина. Эта структура играет существенную роль в свертывании крови, а помимо того она способствует появлению тромбов, что в дальнейшем приводит к портальной гипертензии.Врачи решили попытаться подавить работу нейтрофилов при помощи сивелестата, обычно применяемого во время лечения дыхательной недостаточности, и конечный итог их научной работы превзошел все ожидания. Лекарство показало эффект, и это дает надежду экспертам создать новые типы препаратов для ликвидации воспаления в печени, вызванного причинами механического характера, имеющих связь с болезнью.