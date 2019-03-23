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Медики из США обнаружили метод лечения опаснейшей болезни печени

Одну из опаснейших заболеваний печени потальную гипертензию можно вылечить при помощи препарата сивелестат. Об этом заявили американские ученые.
Медики из США обнаружили метод лечения опаснейшей болезни печени

Вышеуказанный недуг часто является последствием цирроза печени. В связи с резким увеличением давления в воротной вене возникает варикозное расширение сосудов желудка и пищевода, а также печеночная энцефалопатия, что может привести к летальному исходу. На сегодня медики так и не придумали высококачественный метод лечения опасного заболевания, но недавно научные сотрудники американской Клиники Мэйо заметили, что иммунные клетки нейтрофилы влияют на формирование фибрина. Эта структура играет существенную роль в свертывании крови, а помимо того она способствует появлению тромбов, что в дальнейшем приводит к портальной гипертензии.

Врачи решили попытаться подавить работу нейтрофилов при помощи сивелестата, обычно применяемого во время лечения дыхательной недостаточности, и конечный итог их научной работы превзошел все ожидания. Лекарство показало эффект, и это дает надежду экспертам создать новые типы препаратов для ликвидации воспаления в печени, вызванного причинами механического характера, имеющих связь с болезнью.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:32

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